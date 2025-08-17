هل اعتقلت هولندا ضباطا بالجيش الإسرائيلي؟

على وقع صور متلاحقة لحرب قطاع غزة وما خلفته من مشاهد دامية، اجتاحت منصات التواصل في الأيام الأخيرة لقطات قيل إنها توثّق لحظة اعتقال ضباط وجنود إسرائيليين في قلب هولندا.

ظهرت الصور كأنها مشهد من محكمة التاريخ وقد بدأ يكتب أخيرا على أرض الواقع؛ رجال مكبلون بالأصفاد، عناصر أمنية تطوقهم، ومخازن تفتح لتكشف عن جوازات سفر وأموال وأجهزة حاسوب.

تدفقت المنشورات بشكل واسع، وتلقفها ناشطون على أنها بداية مرحلة جديدة من الملاحقة الدولية لإسرائيل، لا سيما وأنها جاءت متزامنة مع تحولات سياسية لافتة في الموقف الهولندي.

بدا الأمر كأنه صفحة جديدة تفتح في لاهاي، حيث مقر العدالة الدولية، لتمنح هذه الروايات مزيدا من المصداقية وتضاعف من انتشارها في الفضاء الرقمي.

لكن، ما حقيقة هذه المشاهد؟ وهل كانت بالفعل انعكاسا لتحرك قضائي غير مسبوق بحق ضباط إسرائيليين أم إننا أمام قصة أخرى من قصص العالم الرقمي المليء بالمفاجآت؟

ذهب إلى لاهاي حيث المحكمة الدولية ليستمتع بعطلته الصيفية.

الشرطة الهولندية اعتقلت اللواء الإسرائيلي شيتان شائول قائد سلاح المدرعات صباح اليوم بتهم إرتكاب جرائم حرب في رفح جنوب قطاع غزة، منظمات حقوقية لاحقته ووجهت له الاتهامات اثناء تواجده في هولندا pic.twitter.com/Dl3DS6cAZq — الرادع المغربي 🇲🇦🔻🇵🇸 (@Rd_fas1) August 14, 2025

اعتقال قائد عسكري إسرائيلي

خلال أغسطس/آب الجاري، اجتاحت منصات التواصل منشورات متداولة، بعضها صادر عن حسابات موثقة على "إكس" و"فيسبوك"، حملت صورا ومقاطع فيديو مثيرة للجدل، قيل إنها توثق لحظة اعتقال قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي شيتان شائول بتهمة ارتكاب جرائم حرب في رفح جنوبي قطاع غزة.

في تلك المشاهد، بدا رجل مكبل اليدين بالأصفاد ومحاطا بعناصر أمنية، في حين كان آخرون يرتدون زيا رسميا يفتشون ما وصف بأنه مقر يحوي أجهزة حاسوب وجوازات سفر وأدوات حادة، إضافة إلى مبالغ ضخمة.

الصور المتداولة حملت إيحاء واضحا بأنها ليست مجرد عملية أمنية عادية، بل بداية فصل من "المحاسبة الدولية" طال انتظاره.

ولم تتوقف الادعاءات عند حدود الصور المتداولة، بل مضت بعض الحسابات أبعد من ذلك لتنسج رواية أكثر إثارة؛ إذ زعمت أن القائد العسكري الإسرائيلي تم توقيفه خلال عطلة صيفية على شاطئ لاهاي بعد أن أدانته منظمات حقوقية بجرائم حرب.

وزادت المنشورات زخما حين أرفقتها بنص يؤكد أن "الحكومة الهولندية بدأت حملات ملاحقة موسعة لضباط وجنود إسرائيل عقب صدور حكم من محكمة العدل الدولية بالسجن المؤبد على نتنياهو وكل من شاركه في حرب الإبادة".

اعتقلت الشرطه الهولنديه اللواء ف الإسرائيلي شيتان شائول قائد سلاح المدرعات بتهم ارتكاب جرائم حرب داخل رفح،تم توجيه الاتهامات عبر منظمات حقوقية اثناء رصد استمتاعه بعطلته ع شاطئ لاهاى ،تمارس الحكومه الهولنديه حملات موسعه لملاحقه ضباط وجنود إسرائيل منذ صدور محمه العدل الدوليه عليهم. pic.twitter.com/miq5R5zwhN — Sara Abdelhamid2🇪🇬🇪🇬 (@SaraAbdelh94815) August 16, 2025

سردية كاملة بدت أقرب إلى مشهد من محكمة دولية مفتوحة، مما ضاعف من انتشارها وأكسبها زخما على المنصات.

القصة الحقيقية

غير أن خيوط القصة الحقيقية بدأت تتكشف مع التدقيق؛ إذ تبين لفريق "الجزيرة تحقق" أن الصور المتداولة لا تمت لإسرائيل بصلة، بل تعود في الحقيقة إلى عملية نفذتها الشرطة الإسبانية في مدينة ماربيلا يوم 13 سبتمبر/أيلول 2022، أسفرت عن اعتقال متهم بريطاني من أصل أيرلندي يدعى جوني موريسي.

وبحسب تقارير صحف بريطانية وبيانات الشرطة الأوروبية (يوروبول)، فإن موريسي كان يقود شبكة لغسيل أموال بقيمة 200 مليون يورو مرتبطة بعصابة "كيناهان" الإجرامية العابرة للحدود.

هوية قائد سلاح المدرعات

وبالعودة إلى المصادر العبرية الرسمية، تبيّن لفريق "الجزيرة تحقق" أن قيادة سلاح المدرعات في الجيش الإسرائيلي لا تعود إلى الاسم المتداول في المنشورات، فالقائد الحالي هو العميد أوهاد ماور، في حين تولى هشام إبراهيم المنصب في أغسطس/آب 2022 خلفا للعميد أوهاد نجمة الذي شغله لثلاث سنوات.

״הן בעבר והן בהווה, היה לטנק תפקיד מכריע, בניצחון ובקביעת תוצאות המערכה. כך היה וכך יהיה״. תת-אלוף הישאם אבראהים, נכנס לתפקיד קצין השריון הראשי במקומו של תת-אלוף אוהד נג׳מה, אשר שירת בתפקיד זה בשלוש שנים האחרונות >> https://t.co/w1yDmAS7JZ pic.twitter.com/ot5gNStNC9 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 10, 2022

هذه المعطيات الرسمية تناقض كليا الرواية الزائفة التي روجت لاسم غير موجود في سجلات الجيش الإسرائيلي.

ضابطة إسرائيلية مكبلة

وفي مسار مواز، انتشرت صور أخرى زُعم أنها توثق لحظة اعتقال ضابطة إسرائيلية تدعى "يوخال يوليتا" على الأراضي الهولندية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وأظهرت الصور المتداولة سيدة مكبلة خلال مواجهة مع عناصر زُعم أنهم من الشرطة الهولندية في أحد الشوارع.

No more TikTok videos for this Jewish Zionist genocidaire. pic.twitter.com/wlTedFEBzw — The Curated Edit (@TheeCuratedEdit) August 10, 2025

ARRESTATION DE SOLDATS ISRAÉLIENS ET DE LEURS COMPLICES La police néerlandaise a arrêté une soldate israélienne, l’officier Yukhal Yulita, alors qu’elle était en vacances, après une plainte pour commission de crimes à Rafah, déposée par des organisations de défense des droits… pic.twitter.com/Vi2jRYl6GN — CAPJPO – EuroPalestine (@Europalestine1) August 16, 2025

🚨 BREAKING: Dutch police have hauled in Israeli officer Yukhal Yulita while she vacationed in Europe — accused by human rights groups of war crimes in Rafah, where Israel massacred civilians and leveled entire neighborhoods. She thought she could sip cocktails abroad while her… pic.twitter.com/3TCEov6z5y — تيسير البلبيسي (@Taysirbalbisi) August 10, 2025

لكن التحقق باستخدام تقنيات البحث العكسي كشف أن الصور لا تمت بصلة لإسرائيل أو لهولندا؛ إذ تعود في الأصل إلى أغسطس/آب 2016، حين التقطت في شوارع مدينة نيوكاسل البريطانية خلال ليلة عطلة رسمية شهدت فوضى وأعمال عنف وسلوكيات مخلة، دفعت الشرطة للتدخل والسيطرة على الموقف، وفق ما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

نفي رسمي

وفي مواجهة سيل الادعاءات، خرجت روايات رسمية لتضع حدا للقصة، فقد أكد المتحدث باسم النيابة العامة الهولندية أن السلطات لم تعتقل أي شخص بالاسم المتداول، ولا أي إسرائيلي متهم بجرائم حرب أو جرائم دولية داخل البلاد، لتسقط بذلك مزاعم "الملاحقة الهولندية" المتداولة على المنصات.

وفي السياق ذاته، نفى الجيش الإسرائيلي في تصريحات صحفية احتجاز أي ضابط من صفوفه، في حين شددت السفارة الإسرائيلية في لاهاي على أنها "لا تملك أي معلومات عن حادثة من هذا القبيل أو وجود فرد بهذا الاسم".

تحولات هولندية

اللافت أن انتشار هذه الصور المضللة جاء متزامنا مع تحولات في الموقف الهولندي تجاه إسرائيل، فقد أدرجت الوكالة الوطنية للأمن ومكافحة الإرهاب "إن سي تي في" (NCTV) إسرائيل، ولأول مرة، على قائمة الدول التي تشكل تهديدا لأمن البلاد.

وحصلت "الجزيرة تحقق" على وثيقة رسمية منشورة يوم 17 يوليو/تموز الماضي بعنوان "تقييم التهديدات من الجهات الحكومية"، أشارت إلى محاولات إسرائيل التأثير على الرأي العام الهولندي وصناعة القرار السياسي عبر نشر معلومات مضللة.

جاء هذا التحول بعد أن منعت الحكومة الهولندية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها بدعوى تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين، في وقت تشهد فيه المدن الهولندية موجة متصاعدة من المظاهرات المناهضة للحرب على قطاع غزة، في مؤشر يعكس تبدل المزاج العام الهولندي تجاه إسرائيل، ويوفر في الوقت ذاته بيئة خصبة استغلها التضليل الرقمي للانتشار على نطاق واسع.