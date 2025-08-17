مشاهد استهداف مسيّرة طفلة تحاول تعبئة الماء بجباليا

حصلت قناة الجزيرة على صور مؤثرة توثق استهداف طفلة فلسطينية بصاروخ استطلاع إسرائيلي أثناء تعبئتها الماء في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وتظهر المشاهد الطفلة وهي تتحرك قبل القصف، كما وثقت الصور استشهادها بصاروخ إسرائيلي استهدفها مباشرة.

وقال مراسل الجزيرة مؤمن الشرافي، إن هذه الطفلة التي عانت الجوع والعطش كانت تحاول تعبئة الماء والعودة إلى أسرتها، لكن مسيّرة إسرائيلية قتلتها فورا، وأكد أن استهداف هذه الطفلة هو جزء يسير مما وُثق من مجازر إسرائيلية بحق المدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي نفس السياق، كشف الشرافي أنهم حصلوا في وقت سابق على صور من حي الشجاعية شمالي قطاع غزة لشبان كانوا يحاولون انتشال جثمان شقيقهم فاستهدفتهم مسيّرة إسرائيلية وقتلتهم فورا.

وقال إن الكاميرات توثق بالصدفة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وكانت قناة الجزيرة قد حصلت في يونيو/حزيران الماضي على مشاهد خاصة وثقت قصف مسيّرة إسرائيلية مباشرة فلسطينيا كان يحمل كيسا من الطحين على ظهره بحي الشجاعية.

وكان الفلسطيني يسير عاديا في أحد الشوارع، وفجأة حدث انفجار قوي أدى إلى استشهاده فورا، وبقيت جثته ملقاة على الأرض إلى جانب كيس الطحين الذي كان يحمله.