غانا تشيع 8 ضحايا بينهم وزيران إثر تحطم مروحية

Ghanaian military officers carry flag-draped coffins during the state funeral for victims of a helicopter crash, in Accra, Ghana, Friday, Aug 15, 2025. (Ghana Presidency via AP)
مراسم جنازة وطنية لضحايا حادث تحطم المروحة العسكرية يوم 15 أغسطس/آب الحالي (الفرنسية)
17/8/2025-|آخر تحديث: 20:40 (توقيت مكة)

أقامت السلطات في غانا مراسم وطنية لتشييع جنازة 8 أشخاص، بينهم وزيران، في الحكومة لقوا حتفهم في تحطم مروحة عسكرية كانت تقلهم بداية الشهر الجاري بين العاصمة أكرا وإحدى الولايات الداخلية.

ووقعت المأساة عندما اختفت الطائرة التي كانت تقل الأشخاص الثمانية عن شاشات الرادار بعد إقلاعها من العاصمة الغانية أكرا باتجاه مدينة أوبيواسي بمنطقة أشانتي الغنية بالذهب.

ومن بين المسؤولين الذين كانوا على متن المروحية وزير الدفاع إدوارد أوماني بواماه ووزير البيئة إبراهيم مرتضى محمد، إلى جانب 4 ركاب آخرين وطاقم مكوّن من شخصين.

وخلال مراسم التأبين الوطنية، أشاد الرئيس جون دراماني ماهاما بالضحايا وتعهد بدعم أسرهم، إذ أعلن قرارات حكومية لتكريم خدمة هؤلاء الأفراد وضمان مستقبل من تركوهم وراءهم.

وكانت المروحة العسكرية قد تحطمت في السادس من أغسطس/آب الجاري، ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق، غير أن السلطات أشارت إلى أن المنطقة كانت تشهد ضبابا كثيفا وقت اختفاء الطائرة.

FILE PHOTO: Ghana's former president and current main opposition National Democratic Congress (NDC) party presidential candidate John Dramani Mahama, 65, addresses supporters during a political campaign launch ahead of December polls, in Tamale, Ghana, July 27, 2024. REUTERS/Francis Kokoroko/File Photo
الرئيس جون دراماني ماهاما تعهد بدعم أسر الضحايا (رويترز)

وقد تم العثور على الصندوقين الأسودين، ويجري تحليلهما من قبل سلطات الطيران لتحديد أسباب الكارثة التي وصفتها الحكومة بالمأساة الوطنية.

وترك الحادث صدمة عميقة في مختلف أرجاء البلاد، حيث انهالت رسائل التعزية من شتى الأطياف السياسية، كما نُكست الأعلام في عموم غانا، ووقف المواطنون دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا.

المصدر: الصحافة الأفريقية

