غانا تشيع 8 ضحايا بينهم وزيران إثر تحطم مروحية

أقامت السلطات في غانا مراسم وطنية لتشييع جنازة 8 أشخاص، بينهم وزيران، في الحكومة لقوا حتفهم في تحطم مروحة عسكرية كانت تقلهم بداية الشهر الجاري بين العاصمة أكرا وإحدى الولايات الداخلية.

ووقعت المأساة عندما اختفت الطائرة التي كانت تقل الأشخاص الثمانية عن شاشات الرادار بعد إقلاعها من العاصمة الغانية أكرا باتجاه مدينة أوبيواسي بمنطقة أشانتي الغنية بالذهب.

ومن بين المسؤولين الذين كانوا على متن المروحية وزير الدفاع إدوارد أوماني بواماه ووزير البيئة إبراهيم مرتضى محمد، إلى جانب 4 ركاب آخرين وطاقم مكوّن من شخصين.

وخلال مراسم التأبين الوطنية، أشاد الرئيس جون دراماني ماهاما بالضحايا وتعهد بدعم أسرهم، إذ أعلن قرارات حكومية لتكريم خدمة هؤلاء الأفراد وضمان مستقبل من تركوهم وراءهم.

وكانت المروحة العسكرية قد تحطمت في السادس من أغسطس/آب الجاري، ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق، غير أن السلطات أشارت إلى أن المنطقة كانت تشهد ضبابا كثيفا وقت اختفاء الطائرة.

وقد تم العثور على الصندوقين الأسودين، ويجري تحليلهما من قبل سلطات الطيران لتحديد أسباب الكارثة التي وصفتها الحكومة بالمأساة الوطنية.

وترك الحادث صدمة عميقة في مختلف أرجاء البلاد، حيث انهالت رسائل التعزية من شتى الأطياف السياسية، كما نُكست الأعلام في عموم غانا، ووقف المواطنون دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا.