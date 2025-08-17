غارات إسرائيلية تستهدف محطة كهرباء حزيز جنوب صنعاء

أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارين في العاصمة اليمنية صنعاء فجر اليوم الأحد، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن "غارات جوية إسرائيلية استهدفت محطة كهرباء حزيز جنوب صنعاء".

ونقلت رويترز عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا في وقت مبكر اليوم الأحد دوي انفجارين على الأقل قرب محطة كهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي أول تعليق رسمي، قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) حزام الأسد في تغريدة على حسابه بموقع إكس "عدوٌ مجرم ومفلس، لا يستهدف إلا المرافق الخدمية والأعيان المدنية: كهرباء، مياه…".

