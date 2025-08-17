شاهد: سرايا القدس تتعهد بالقتال حتى آخر رصاصة ردا على احتلال غزة

تعهد مقاتلو سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالثبات في ميادين المعارك والاستمرار في القتال حتى آخر طلقة رصاص من أجل تحرير الأرض والإنسان من الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في فيديو بثته سرايا القدس اليوم الأحد -عبر قناتها في تليغرام- يظهر فيه بعض عناصرها من داخل إحدى العقد القتالية "المتقدمة"، وكذلك قصف قوات الاحتلال المتوغلة شرقي مدينة غزة بقذائف الهاون ضمن معركة "طوفان الأقصى".

ويأتي بث هذا الفيديو بالتزامن مع تصديق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير على خطة أقرها المجلس الوزاري المصغر لاحتلال مدينة غزة وفصلها عن وسط القطاع وجنوبه.

وأكد مقاتلو السرايا أن الهدف "تحرير كامل فلسطين من الاحتلال المجرم النازي"، وقال أحدهم "بإذن الله سوف نقاتل حتى آخر طلقة في بارودتنا. وبإذن الله سنبقى. باقون حتى يأذن الله لنا بالنصر أو الشهادة إن شاء الله".

كما وجه المقاتلون تحية إلى اللواء محمد سعيد إيزدي "الحاج رمضان" قائد ملف فلسطين في قوة القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي اغتالته إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على إيران.

ووصف مقاتلو السرايا "الحاج رمضان" بـ"رجل الظل في المقاومة"، وأنه كان صاحب هم كبير تجاه القضية الفلسطينية، ودائم السؤال على مقاتلي سرايا القدس وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتلبية كافة الاحتياجات.

ووفق أحد المقاتلين، فإن "الحاج رمضان" كان له رصيد كبير في مقارعة الاحتلال، و"كل طلقة وصاروخ وقذيفة في غزة للشهيد بصمة عليها"، مؤكدا أن اسمه "سيبقى محفورا في صدورنا وعقولنا وفعلنا المقاوم على أرض الميدان".

وختمت سرايا القدس الفيديو بلقطات توثق قصف مقاتليها بقذائف الهاون قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة شرقي مدينة غزة.

وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.