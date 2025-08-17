سوريا تعلن السيطرة على حرائق الغابات بريفي اللاذقية وحماة

أعلن وزير الطوارئ السوري رائد الصالح اليوم الأحد السيطرة على حرائق الغابات والأحراج في ريفي اللاذقية وحماة الغربي.

وأوضح في تغريدة على منصة "اكس" أنه تم إخماد وتبريد كامل حرائق الغابات والأحراج في ريف اللاذقية، مع إبقاء المنطقة تحت المراقبة الدقيقة لضمان عدم تجدد النيران.

وسيطرت فرق الإطفاء والدفاع المدني والمتطوعون على الحرائق في منطقة وادي النبعين قرب كسب وجوبة برغال وباب جنينة ودير ماما بروما بجبل الأكراد، وبؤر منطقة كسب.

وفي يوليو/ تموز الماضي، اندلعت حرائق غابات بجبال محافظة اللاذقية استمرت 12 يوما ودمرت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، وأضرت بـ 45 قرية، بينما بلغ عدد العائلات المتضررة نحو 1200 عائلة، وفق تقديرات رسمية.

وأعلن الصالح في تغريدة أخرى، السيطرة الكاملة على حرائق الغابات في محافظة حماة وسط البلاد، والتي اندلعت قبل 4 أيام، بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

ووجه الشكر والامتنان لفرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء وأفواج الإطفاء الحراجي، ولفرق المؤازرة القادمة من دمشق وريفها ودرعا، وحمص وحلب وإدلب وللطيران المروحي والفرق الهندسية، ولكل الجهات الحكومية التي شاركت في هذه المهمة الوطنية.

مواجهة مباشرة مع ألسنة اللهب العالية لفريق إطفاء من الدفاع المدني السوري في محيط بلدة شطحة بريف حماة الغربي، ومحاصرة الحرائق الحراجية للفريق خلال عمليات إخماد مكثفة للنيران التي تزيد من انتشارها سرعة هبات الرياح اليوم الجمعة 15 آب. #وزارة_الطوارئ_وإدارة_الحوارث… pic.twitter.com/gGHaL7bCir — Raed Al Saleh ( رائد الصالح ) (@RaedAlSaleh3) August 15, 2025

كما شكر الأهالي الذين وقفوا جنباً إلى جنب مع فرق الإطفاء، مقدمين كل ما بوسعهم من جهد وعزيمة، ليؤكدوا أن حماية الأرض والإنسان ليست مسؤولية المؤسسات وحدها، بل واجب وطني ينهض به الجميع.

وقال الوزير السوري، إن سلامة المواطنين وحماية الغابات ثروة الوطن ستظل دائماً في صميم أولوياتنا، وسنواصل العمل للحفاظ على بيئتنا وأمان أهلنا وحماية أرزاقهم.

والخميس، أعلن الدفاع المدني السوري إخماد فرق الإطفاء 6 حرائق غابات من أصل 10 اندلعت خلال اليومين الماضيين في 4 محافظات، بينها حماة، إثر ارتفاع درجات الحرارة، والتغييرات المناخية.

وأخمد الدفاع المدني السوري، الحريق الحراجي الذي اندلع في أحراج قرية كفرا قرب بلدة مرمريتا في ريف حمص الغربي أمس السبت، بعد جهود مكثفة استمرت لساعات، ومنعت الفرق النيران من الوصول لمنازل المدنيين في البلدة.

وتواجه الفرق صعوبات مع اشتداد الرياح وتبدل اتجاهاتها و التي تؤدي إلى سرعة انتشار الحرائق، إضافة لارتفاع درجات الحرارة، وتضاريس المنطقة شديد الوعورة التي تمنع وصول آليات الإطفاء لبؤر الحرائق، وعدم وجود خطوط نار تسمح بوصول سيارات الإطفاء وتشكل حواجز قطع أمام انتشار الحرائق، ووجود ألغام ومخلفات حرب في أغلب المناطق التي تشهد حرائق ما يشكل تهديداً كبيراً على سلامة الإطفائيين.

ومع دخول فصل الصيف، شهدت العديد من المحافظات السورية لا سيما اللاذقية حرائق حرجية جراء ارتفاع درجات الحرارة، زادت من حدتها وصعوبة إخمادها كثافة الأشجار وسرعة الرياح والجفاف.