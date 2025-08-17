انفجار عبوة ناسفة في سيارة قديمة بدمشق دون إصابات

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) وقناة "الإخبارية" الرسميتان بانفجار عبوة ناسفة مساء السبت داخل سيارة قديمة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، دون وقوع إصابات.

وأشارت وكالة سانا إلى أنه تم "سماع دوي انفجار في منطقة المزة -منطقة راقية تضم سفارات ومكاتب للأمم المتحدة- ويجري التحقق من طبيعته".

ولاحقا، نقلت عن قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة قوله إن الانفجار "ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة قديمة… مركونة منذ فترة طويلة".

قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة للإخبارية: اقتصرت أضرار انفجار المزة على الأضرار المادية البسيطة والقوات الأمنية انتشرت في المكان لتأمين المنطقة#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/p46mefNMLz — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) August 16, 2025

وأكد المسؤول الأمني أنه لم يتم تسجيل "أي أضرار بشرية أو مادية"، مشيرا إلى أن الفرق المعنية تعمل في موقع الانفجار "في حين تقوم الوحدات المختصة بتمشيط المنطقة لضمان سلامة المواطنين ومنع أي أعمال تخريبية محتملة".

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد 24 عاما له في الحكم.