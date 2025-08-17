أخبار|سوريا

انفجار عبوة ناسفة في سيارة قديمة بدمشق دون إصابات

المصدر: حساب الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا على إكس من مكان الانفجار الذي وقع في منطقة المزة بدمشق، جراء عبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة قديمة. الرابط: https://x.com/Sana__gov/status/1956804361171976529
الانفجار وقع بعبوة ناسفة مزروعة داخل سيارة قديمة في منطقة المزة بدمشق (سانا)
17/8/2025

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) وقناة "الإخبارية" الرسميتان بانفجار عبوة ناسفة مساء السبت داخل سيارة قديمة في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، دون وقوع إصابات.

وأشارت وكالة سانا إلى أنه تم "سماع دوي انفجار في منطقة المزة -منطقة راقية تضم سفارات ومكاتب للأمم المتحدة- ويجري التحقق من طبيعته".

ولاحقا، نقلت عن قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة قوله إن الانفجار "ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل سيارة قديمة… مركونة منذ فترة طويلة".

وأكد المسؤول الأمني أنه لم يتم تسجيل "أي أضرار بشرية أو مادية"، مشيرا إلى أن الفرق المعنية تعمل في موقع الانفجار "في حين تقوم الوحدات المختصة بتمشيط المنطقة لضمان سلامة المواطنين ومنع أي أعمال تخريبية محتملة".

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بعد 24 عاما له في الحكم.

المصدر: وكالات

