تقدم للجيش الأوكراني على جبهة سومي

أصيب عامل بالسكك الحديدية في منطقة فورونيج الروسية جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف محطة قطار اليوم الأحد بحسب حاكم المنطقة في حين أعلن الجيش الأوكراني أمس أنه أجبر القوات الروسية على التراجع لمسافة كيلومترين تقريبا على جزء من جبهة سومي شمال أوكرانيا.

وكتب الحاكم ألكسندر جوزيف على تطبيق تلغرام "وفقا للمعلومات الأولية، أصيب فني في محطة للسكك الحديدية بإحدى البلديات، وتم نقله للمستشفى" مضيفا أن الهجوم أدى إلى تعطل رحلات القطارات وتضرر خط كهرباء.

وعلى جبهة سومي كتبت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني على فيسبوك أن الجنود الأوكرانيين "يواصلون عملياتهم القتالية النشطة لتدمير العدو وتحرير مناطقنا".

وأضافت أن القتال كان محتدما قرب بلدتي أوليكسيفكا ويوناكيفكا اللتين تقعان على بُعد 5 كيلومترات و7 كيلومترات من الحدود الروسية على الترتيب.

ولم يصدر أي تعليق بعد من روسيا، التي تسيطر على ما يزيد قليلا عن 200 كيلومتر مربع في المنطقة، وفقا لمشروع "ديب ستيت" الأوكراني لرسم خرائط ساحات المعارك.

واكتسبت الأوضاع المتقلبة على خطوط القتال أهمية سياسية متزايدة في الأيام القليلة الماضية، حيث تجد أوكرانيا نفسها في منعطف دبلوماسي خطير آخر مع تكثيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوده للتوسط لإنهاء الحرب.

وقال ترامب إنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "قررا" أنه يتعين التركيز الآن على التوصل إلى اتفاق سريع لإنهاء الحرب الدائرة منذ عام 2022 بدلا من وقف مؤقت لإطلاق النار.

وتقدمت القوات الروسية قبل أيام لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات قرب دوبروبيليا شرق أوكرانيا، مما أثار مخاوف من توغل أوسع نطاقا من شأنه أن يهدد المدن الرئيسية بشكل أكبر.

وأعلن الجيش الأوكراني لاحقا أنه تمكن من صد الهجوم وإجبار الروس على التراجع.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وصف وقتها الهجوم الروسي بأنه محاولة فاشلة من موسكو لاستعراض قوتها العسكرية قبل قمة بوتين وترامب في ألاسكا.

وقال في بيان "نتوقع أن يحاول الجيش الروسي في الأيام المقبلة زيادة الضغط والضربات على المواقع الأوكرانية لتهيئة ظروف سياسية أكثر ملاءمة للمفاوضات".