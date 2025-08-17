المدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: 52% من الأدوية رصيدها صفر

أكد المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور منير البرش -في مقابلة مع قناة الجزيرة- أن 52% من الأدوية بات رصيدها صفرا، وحذر من تدهور الأوضاع أكثر في ظل الخطة الإسرائيلية الرامية إلى احتلال قطاع غزة بالكامل.

وقال البرش إنهم في وزارة الصحة يحاولون وضع خطط لمواجهة العدوان الإسرائيلي، لكن إمكانياتهم متواضعة، مشيرا إلى وجود شح كبير في الموارد والمستلزمات الطبية، وأن 52% من أدوية الأمراض المزمنة رصيدها صفر، وهناك نقص حاد في أكياس الدم وأدوات نقل الدم.

كما أكدت المختبرات المركزية في غزة أن 60% من مواد الفحص المختبرية باتت منعدمة.

ويذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أقر في 8 أغسطس/آب الجاري خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (المطلوب لـ المحكمة الجنائية الدولية) لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وبشأن مخاوفهم في وزارة الصحة من عملية احتلال مدينة غزة، قال البرش إن الاحتلال الإسرائيلي تعود عبر خططه العسكرية أن يرتكب مجازر كبيرة بحق الفلسطينيين، وهو ما فعله خلال اجتياحه لشمال قطاع غزة، حيث دمر بيوتا على رؤوس أصحابها وقتل عائلات بأكملها.

وأكد أن وزارة الصحة يقع على عاتقها حمل ثقيل في ظل ما يخطط له الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل استمراره في تجويع أهالي القطاع وقصفهم.

وقال البرش أيضا إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإبادة الغزيين حتى على المستوى النفسي، فأكثر من مليون طفل يعانون صدمات نفسية عميقة، و50% من الأطفال لديهم الأعراض بشكل واضح.

وتؤكد الأرقام أيضا وجود 44 ألف يتيم، بالإضافة إلى الحرب النفسية التي شنها الاحتلال على الحوامل التي يقدر البرش عددهن بـ 60 ألفا، ويقول المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تخويف الغزيين ودفعهم للانهيار.