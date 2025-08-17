المبعوث الأميركي يصل بيروت لمناقشة خطوات الحكومة لنزع سلاح حزب الله

وصل الموفد الأميركي توم برّاك إلى بيروت ، مساء الأحد، في زيارة هي الأولى منذ تكليف الحكومة الجيش اللبناني إعداد خطة لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام الحالي.

ووفقا للوكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، من المقرر أن يلتقي برّاك عددا من المسؤولين اللبنانيين، غدا الاثنين.

وزيارة باراك، إلى بيروت هي الرابعة منذ طرحه مقترحا أميركيا لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، حيث كانت الأولى في يونيو/ حزيران الماضي، والتي قدم خلالها المقترح، والثانية في 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

وتتضمن الورقة 11 هدفاً من بينها، تنفيذ اتفاق الطائف (الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني 1989) والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701.

كما تتضمن الورقة اتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادة الدولة بالكامل على جميع أراضيها، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.

وتأتي هذه الزيارة عقب 10 أيام من إقرار مجلس الوزراء اللبناني أهداف الورقة التي قدمها براك، ما فجّر خلافا بين الحكومة اللبنانية وحزب الله الذي رفض تسليم السلاح وأعلن استعداده لما سماه خوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر.

وانتقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، موقف حزب الله، واعتبره تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية وهذا مرفوض تماما.

واتهم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الحكومة اللبنانية بـ"تنفيذ الأمر الأميركي الإسرائيلي" بشأن سلاحه ولو أدى "إلى حرب أهلية وفتنة داخلية". ويؤكد الحزب رفضه النقاش في سلاحه طالما استمر "العدوان"

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين -;حزب الله-; وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلا و593 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.<br>