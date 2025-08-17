الكونغو الديمقراطية ترفض تعيين قنصل كيني جديد في غوما

أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية رفضها تعيين القنصل الكيني الجديد في مدينة غوما الواقعة شرقي البلاد، معتبرة الخطوة مخالفة للأعراف الدبلوماسية، في ظل استمرار ما تصفه بـ"الوجود غير القانوني" لجماعة مسلحة في المدينة.

وفي بيان رسمي صدر السبت، أعربت السلطات الكونغولية عن استغرابها من إعلان الرئاسة الكينية تعيين جودي كييارا نكوميري قنصلا عاما في غوما، دون الحصول على الموافقة الرسمية من وزارة الخارجية الكونغولية، وهو ما اعتبرته انتهاكا للإجراءات المعتمدة دوليا.

وأكدت الحكومة أن تعيين أي ممثل قنصلي أجنبي على أراضيها يجب أن يخضع لموافقتها المسبقة، وأن يُمنح "الإكسكواتور" (وثيقة الاعتماد الرسمية) وفقا لما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، مشددة على ضرورة احترام القنوات الدبلوماسية المعتمدة بين الدول.

الوضع الأمني في غوما

وأشارت الحكومة إلى أن مدينة غوما، الواقعة في إقليم شمال كيفو، لا تزال تحت سيطرة حركة "إم 23" المسلحة، التي تتهمها كينشاسا بتلقي دعم مباشر من رواندا، وتحملها مسؤولية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وثقتها تقارير أممية.

وفي هذا السياق، اعتبرت السلطات الكونغولية أن إعلان تعيين قنصل في مدينة تشهد وضعا أمنيا معقدا قد يُفهم على أنه اعتراف غير مباشر بشرعية الجماعة المسلحة، داعية إلى توخي الحذر في التصريحات الرسمية لتفادي أي لبس أو تأويل سياسي.

انفتاح مشروط

ورغم لهجة البيان الحادة، أكدت كينشاسا حرصها على الحفاظ على علاقات بنّاءة مع نيروبي، وعلى مواصلة التعاون الإقليمي ضمن إطار جماعة شرق أفريقيا، لكنها شددت على أن ذلك يجب أن يتم في إطار احترام السيادة الوطنية والالتزام بالقانون الدولي.