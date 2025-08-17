الحكم بسجن مغني راب شهير بتهمة الاحتيال الإلكتروني

قضت محكمة أميركية بسجن مغني الراب شون كينغستون لمدة 3 سنوات ونصف السنة بعد إدانته بتهمة الاحتيال بقيمة مليون دولار في ساوث فلوريدا.

وأدين كينغستون -واسمه القانوني كيزين بول أندرسون- ووالدته جانيس إلينور تيرنر، في مارس/آذار الماضي، من جانب هيئة محلفين اتحادية، بتهمة التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني و4 تهم بالاحتيال عبر الإنترنت.

وحكم القاضي الأميركي ديفيد ليبويتز على تيرنر الشهر الماضي بالسجن لمدة 5 سنوات. وأصدر القاضي نفسه الحكم على كينغستون، الذي تم احتجازه فور صدور الحكم.

وسأل محامي كينغستون إن كان بإمكانه تسليم نفسه لاحقا بسبب مشاكل صحية، لكن القاضي أمر باحتجازه فورا. وخلع كينغستون -الذي كان يرتدي بدلة سوداء وقميصا أبيض- سترته، وكُبِّلت يداه واقتيد إلى خارج قاعة المحكمة.

وأمر القاضي أيضا بعقد جلسة استماع خلال 90 يوما بشأن تحديد حجم التعويضات التي ينبغي على المتهم دفعها. وسيلي الحكم الصادر ضد كينغستون وضعه لمدة 3 سنوات تحت المراقبة.

واعتقل كينغستون ووالدته في مايو/أيار 2024 بعدما داهمت إحدى فرق التدخل السريع (سوات) منزلا مستأجرا من جانب كينغستون في ضاحية فورت لودرديل. وجرى أخذ تيرنر إلى الحجز خلال المداهمة بينما اعتقل كينغستون في فورت إروين وهي قاعدة تدريب عسكرية في موجيف ديزرت بكاليفورنيا حيث كان لديه حفل.

إيصالات مزيفة

وبحسب سجلات المحكمة، استخدم كينغستون مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة من أبريل/نيسان 2023 إلى مارس/آذار 2024 لترتيب مشتريات البضائع الفخمة. وبعد التفاوض على الصفقات، كان كينغستون يدعو الباعة إلى أحد منازله الفخمة في فلوريدا ويعدهم بعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحققون إنه عند حلول موعد الدفع، كان كينغستون أو والدته يُرسلان للضحايا إيصالات مصرفية مزيفة للسلع، والتي شملت سيارة إسكاليد مضادة للرصاص، وساعات، وجهاز تلفزيون بطول 5.9 أمتار.

وقالت السلطات إنه عندما لم يتم صرف الأموال، كان الضحايا يتصلون بكينغستون وتيرنر بشكل متكرر، لكنهم إما لم يتلقوا أي أموال أو لم يتلقوا الأموال إلا بعد رفع دعاوى قضائية أو الاتصال بجهات إنفاذ القانون.

ووصف مارك أنطون مساعد المدعي العام الأميركي، كينغستون بأنه مدمن على نمط حياته كنجم، رغم أنه لم يعد قادرا على تحمل نفقاته. وقال أنطون "من الواضح أنه لا يرغب في الدفع، ويعتمد على شهرته للاحتيال على ضحاياه".

وقال أنطون: "إنه لص ومحتال، بكل بساطة". وردّت محامية الدفاع بأن كينغستون (35 عاما) كانت لديه عقلية مراهق، وهو نفس عمره عندما برز نجمه.

وكينغستون -المولود في فلوريدا والذي نشأ في جامايكا- ذاع صيته في سن الـ17 بأغنيته الناجحة "فتيات جميلات" عام 2007، والتي استلهم كلماتها من أغنية بن إي كينغ "قف بجانبي" التي صدرت عام 1961. ومن بين أغانيه الناجحة الأخرى أغنية "أخذك إلى هناك" عام 2007 وأغنية "النار مشتعلة" عام 2009.