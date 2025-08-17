الجيش الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة بينهم نائب بـ"التشريعي"

اعتقل الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الأحد- 19 فلسطينيًّا على الأقل بينهم النائب في المجلس التشريعي أنور زبون، والأسيران المحرران سامر حجازي وإسلام الورديان، إثر حملة اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات إسرائيلية اعتقلت 6 شبان في نابلس، 4 مواطنين من قرية دوما (جنوب المدينة) واثنان آخران من قرية برقة شمال المدينة، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وقالت "وفا" إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت أمر (شمال الخليل) واعتقلت 6 مواطنين من عائلة واحدة، وفتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها ونكلت بالمواطنين.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة الجنوبية من الخليل واعتقلت فلسطينيين اثنين، بالإضافة إلى دهم عدد من المنازل في بلدة سعير (شرق) وقرية البرج جنوبا، بحسب الوكالة ذاتها.

وفي رام الله، اعتقل جنود الاحتلال شقيقين من قرية أم صفا شمال المدينة، وفق مصادر محلية.

وقد بلغ إجمالي عدد الأسرى في سجون إسرائيل -حتى بداية يوليو/تموز الماضي- نحو 10 آلاف و800، بينهم 49 سيدة، و450 طفلًا. وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا في الضفة بما فيها القدس الشرقية، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وقد استشهد شاب فلسطيني مساء أمس برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية المغيّر شمالي مدينة رام الله (وسط الضفة) كما أصيبت سيدة وأُحرق منزل فلسطيني باقتحامين منفصلين. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان- استشهاد حمدان موسى محمد أبو عليا (18 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة المغير (شمال رام الله).

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وقد خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 شهيدا، و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا بينهم 108 أطفال.