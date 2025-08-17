احتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين تثير غضب بن غفير وسموتريتش

أغضبت مظاهرات -دعت إليها عائلات الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بصفقة تبادل- وزراء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، معتبرين أن الإضراب يعزز حركة المقاومة الإسلامية (حماس). في حين وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين رسالة غاضبة إلى وزراء الليكود.

واعتبر وزير الأمن إيتمار بن غفير أن المتظاهرين الذين أغلقوا شوارع رئيسية في تل أبيب صباحا وتجمهروا أمام منازل وزراء احتجاجا على استمرار الحرب في قطاع غزة "هم من جعل إسرائيل ضعيفة".

وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية، قال بن غفير إن الإضراب الذي دعت إليه عائلات الأسرى للضغط على الحكومة من أجل إبرام اتفاق "يعزز حماس ويؤخر عودة المختطفين".

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن إضراب اليوم يعد تشجيعا لرفض الخدمة العسكرية ومحاولة لإضعاف إسرائيل، قائلا إن المتظاهرين "هم نفس الأشخاص الذين أضعفوا إسرائيل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويحاولون تكرار ذلك اليوم".

بدوره، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن "المظاهرات ضارة وتخدم حماس وتدفن المختطفين وتدفع إسرائيل للاستسلام وتعرض أمنها ومستقبلها للخطر".

كما انتقد وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار المظاهرات المطالبة بصفقة تبادل، معتبرا أن إغلاق الطرق وتعطيل حياة الإسرائيليين "خطأ فادح ومكافأة للعدو".

دعم المعارضة

ونالت المظاهرات دعم المعارضة الإسرائيلية التي تطالب بإنهاء الحرب وإعادة المحتجزين بصفقة.

وخلال مشاركته بالاحتجاجات في تل أبيب، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن المعارضة ستواصل ما وصفه بالنضال حتى إعادة جميع الأسرى في قطاع غزة.

كذلك شارك حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان في الاحتجاجات، داعيا جميع الإسرائيليين إلى التظاهر والإضراب.

ومن جانبه، علق زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي بيني غانتس على تصريحات بن غفير قائلا إن "مهاجمة عائلات المختطفين تضعفنا وتفرقنا ودعمهم يقوينا جميعا".

مناشدة وزراء الليكود

ومن جانبهم، وجه عائلات الأسرى الإسرائيليين رسالة إلى وزراء حزب الليكود الحاكم، داعية إياهم إلى التوقف عن "إهانة عائلات المختطفين والمختطفين أنفسهم".

وقالوا "يمكنكم الاستمرار في الاختباء وراء الحسابات السياسية، لكنكم لن تتمكنوا من التهرب من المسؤولية" في إشارة إلى مسؤوليتهم بإعادة الأسرى إلى إسرائيل.

وشددوا على أن عدم مساهمة وزراء الليكود بإعادة الأسرى يعني أنهم "سيذكرون بالعار الأبدي".

وقد بدأت -صباح اليوم- فعاليات الإضراب الذي دعت إليه عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس تؤدي للإفراج عن ذويهم.