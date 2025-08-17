إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ من اليمن وكاتس يتوعد الحوثيين "بدفع بثمن باهظ"

قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، وإن المجال الجوي في إسرائيل أغلق بعد رصد إطلاق الصاروخ، في وقت توعد فيه وزير الدفاع يسرائيل كاتس الحوثيين "بدفع ثمن باهظ".

وقال الجيش إن اعتراض الصاروخ تسبب في تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة.

من جهته، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحوثيين بأنهم سيدفعون ثمنا باهظا لأي محاولة لإطلاق النار على إسرائيل.

وأضاف كاتس أن إسرائيل تفرض على الحوثيين حصارا جويا وبحريا مؤلما للغاية، وأن هجومها اليوم على أهداف للبنية التحتية والطاقة مجرد بداية.

استهداف محطة كهرباء بصنعاء

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قصف أهداف عدة في محيط العاصمة اليمنية صنعاء فجر اليوم الأحد، وأضاف أن القصف استهدف بنية تحتية للطاقة كان الحوثيون يستخدمونها.

وأوضح بيان للجيش أن الضربات جاءت على خلفية الهجمات المتكررة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) ضد إسرائيل.

واتهم الجيش جماعة أنصار الله باستغلال المجال البحري وشن هجمات على حركة العبور والتجارة في مجال الملاحة العالمي.

في المقابل قال مصدر في الدفاع المدني باليمن لوسائل إعلام تابعة لأنصار الله إن عدوانا استهدف محطة حزيز للكهرباء بمديرية سنحان جنوب صنعاء فجر اليوم الأحد.

وأسفر الهجوم عن اندلاع حريق جراء إصابة مولدات الكهرباء بالمحطة، مما أدى إلى إخراجها من الخدمة. وقد تم إخماد الحريق الذي اندلع. وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله (الحوثيين) حزام الأسد إن القصف نفذه عدو مجرم ومفلس لا يستهدف إلا المرافق الخدمية من كهرباء وماء.

وفي 6 مايو/أيار الماضي استهدف عدوان أميركي إسرائيلي محطة كهرباء حزيز المركزية إلى جانب محطة كهرباء ذهبان المركزية بمديرية بني الحارث ومحطة توزيع كهرباء عصر بمديرية معين، إضافة إلى منطقة عطان في العاصمة صنعاء.

وبدأت الغارات الإسرائيلية على مناطق سيطرة الحوثيين باليمن في يوليو/تموز 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي ومحطات كهربائية.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وكانت آخر عمليات الجماعة المعلنة صباح الخميس الماضي، حين شنت هجوما بصاروخ بالستي على مطار بن غوريون الدولي قرب مدينة تل أبيب، ردا على تجويع الفلسطينيين بقطاع غزة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه.

في حين ذكرت قناة 7 الإسرائيلية الخاصة أنه منذ استئناف القتال في قطاع غزة قبل حوالي 5 أشهر، أطلق الحوثيون نحو 70-75 صاروخا باليستيا على إسرائيل، ونحو 20 طائرة مسيرة.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، قررت الحوثيون تصعيد عملياتهم العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ الحكومة الإسرائيلية بغض النظر عن جنسية تلك الشركة، دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.