أبرز الصور في أسبوع.. اغتيال مراسلي الجزيرة ومظاهرات عالمية مناصرة لغزة

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 16: A person holds a photo of slain Al Jazeera journalist Anas al-Sharif, as Pro-Palestinian protesters participate in a "March for Humanity" against the humanitarian crisis in Gaza on August 16, 2025 in New York City. A coalition of over 200 groups and organizations, including Palestinian diaspora groups, pro-Palestinian solidarity groups, labor unions, anti-war groups, and faith groups organized the march. Stephanie Keith/Getty Images/AFP (Photo by STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
أنس الشريف يتحوّل إلى رمز في شوارع نيويورك مع رفع صورته في مظاهرة حاشدة نددت بالأزمة الإنسانية في غزة بمشاركة مئات المنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني (الفرنسية)
17/8/2025

شهد الأسبوع الممتد من 10 إلى 17 أغسطس/آب الحالي تصاعدا لافتا في الأحداث المرتبطة بغزة، مع اغتيال استهدف الصحافة في قلب الميدان، بالإضافة إلى تحوّل عالمي في الشارع عبّر عن تضامن واسع مع القضية الفلسطينية، في مشهد يعكس اتساع دائرة الغضب الشعبي ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

اغتيال مراسلي الجزيرة في غزة

اُغتيل مراسلو الجزيرة في غزة خلال تغطيتهم المستمرة للعدوان الإسرائيلي، في جريمة صدمت الرأي العام وأثارت موجة تنديد واسعة باستهداف الصحفيين.

ويأتي الاغتيال ضمن سلسلة انتهاكات طالت الطواقم الإعلامية، مما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي يواجهها الصحفيون في ساحة حرب تُعتبر من الأخطر في العالم.

Palestinians inspect the site of an Israeli strike where Al Jazeera says its journalists Anas Al Sharif, Mohammed Qreiqeh and three photojournalists were killed, in Gaza City, August 11, 2025. REUTERS/Ebrahim Hajjaj
غزة تودع طواقمها الإعلامية بعد غارة إسرائيلية استهدفت خيمة صحفيين قرب مستشفى الشفاء وأسفرت عن مقتل عدد من مراسلي الجزيرة وزملائهم المصورين (رويترز)

 

A Palestinian man reacts over the body of Al Jazeera journalist Anas Al Sharif, who was killed along with four colleagues in an Israeli airstrike, inside an ambulance in Gaza City August 11, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa REFILE - QUALITY REPEAT
الفلسطينيون يشيعون بصدمة جسد أنس الشريف داخل سيارة إسعاف بعدما قُتل هو وزملاؤه في غارة إسرائيلية بينما كانوا يوثقون جرائم الاحتلال ضد المدنيين (رويترز)

 

epa12293514 Palestinians attend the funeral of journalists killed in an Israeli strike, outside Al-Shifa Hospital in Gaza City, 11 August 2025. At least seven people, including five Al Jazeera media team members Anas Al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa and Mohammed Noufal, were killed in an Israeli strike on their tent outside Gaza's Al-Shifa Hospital late 10 August 2025. The Israel Defense Forces (IDF) claimed direct responsibility for the attack. EPA/MOHAMMED SABER
جنازة الصحفيين في غزة تتحول إلى لحظة وطنية كبرى أمام مستشفى الشفاء حيث توافد المئات من المشيعين للتعبير عن الحزن والغضب على استهداف الإعلام في وداع شهداء الكلمة والحقيقة (الأوروبية)

 

epa12293461 Palestinians attend the funeral of journalists killed in an Israeli strike, outside Al-Shifa Hospital in Gaza City, 11 August 2025. At least seven people, including five Al Jazeera media team members Anas Al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa and Mohammed Noufal, were killed in an Israeli strike on their tent outside Gaza's Al-Shifa Hospital late 10 August 2025. The Israel Defense Forces (IDF) claimed direct responsibility for the attack. EPA/MOHAMMED SABER
مشيعون يصلون صلاة الجنازة على الصحفيين الذين استهدفتهم غارة إسرائيلية قرب مستشفى الشفاء في مشهد جسد الفقدان العميق والتمسك برمزيتهم كأصوات تنقل الحقيقة من قلب غزة (الأوروبية)

 

Mourners carry the body of Al Jazeera journalist Anas Al Sharif, during the funeral for him, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal and another colleague, who were killed in an Israeli strike, in Gaza City August 11, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
موكب تشييع أنس الشريف وزملائه يجوب شوارع غزة وسط مشاعر جياشة حيث رفعت الهتافات الغاضبة ضد الاحتلال الذي حاول إسكات الكلمة الحرة بالقصف (رويترز)

 

TOPSHOT - Mourners sit around the grave of Al Jazeera correspondent Anas al-Sharif, who was killed alongside other journalists in an overnight Israeli strike on their tent in Gaza City, following his burial at the Sheikh Radwan cemetery in Gaza City on August 11, 2025.
قبر أنس الشريف في غزة يتحول إلى محطة لجموع المشيعين الذين جلسوا حوله في لحظة صمت وحزن تعبيرا عن عمق الفاجعة ورمزية التضحية (الفرنسية)

 

Al Jazeera staff members gather at the network’s studios, to remember their colleagues Anas Al Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal and another colleague, who were killed in Gaza City by an Israeli strike, in Doha, Qatar, August 11, 2025. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
شبكة الجزيرة تعيش أجواء حداد ثقيل في مقرها بالدوحة حيث اجتمع الزملاء في وقفة صامتة لتوديع أنس الشريف وزملائه الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم المهني (رويترز)

مظاهرات عالمية تندد باغتيال الصحفيين

خرجت مظاهرات واسعة في عدة مدن عالمية للتنديد باغتيال الصحفيين في غزة، معتبرة استهداف الإعلام جريمة مضاعفة تهدف إلى إسكات الشهود على جرائم الحرب. ورفع المشاركون صور المراسلين الذين قُتلوا أثناء عملهم، ورددوا شعارات تُطالب بفتح تحقيق دولي ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الصحافة، مؤكدين أن قتل الصحفيين محاولة لإخفاء الحقيقة ومنع وصولها إلى العالم.

Protestors rally in front of Columbia University in support for Al Jazeera reporters Anas Al Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal, freelance cameraman Momen Aliwa and freelance journalist Mohammed al-Khalidi, who were killed in Gaza City by an Israeli strike, in New York City, U.S., August 15, 2025. REUTERS/Ryan Murphy
المتظاهرون أمام جامعة كولومبيا في نيويورك يرفعون صور صحفيي الجزيرة الذين قُتلوا في غزة مؤكدين أن استهداف الإعلام لن يُسكت الحقيقة ولن يُوقف صوت الشهود على العدوان (رويترز)

 

epa12300781 People gather during the protest Nijmegen for Palestine (NfP) in solidarity with Palestinians in Gaza, at the train station in Nijmegen, The Netherlands, 14 August 2025. Special attention was paid to Al Jazeera journalist Anas Al-Sharif, who was killed by the Israeli army, and his four colleagues. EPA/Marcel Krijgsman
مدينة نايميخن الهولندية تشهد احتجاجا تضامنيًا مع غزة حيث خُصصت وقفة لتأبين أنس الشريف وزملائه الذين قُتلوا في الغارة الإسرائيلية على خيمة الصحفيين قرب مستشفى الشفاء (الأوروبية)

 

LONDON, ENGLAND - AUGUST 13: A woman holds a picture of journalist Anas al-Sharif as NUJ members hold a vigil outside Downing Street following the deaths of five Palestinian journalists working for Al Jazeera in Gaza, on August 13, 2025 in London, England. The National Union of Journalists London Chapter invited members to hold a vigil outside Downing Street for the 192 colleagues who are confirmed to have been killed in Gaza by Israeli military action. This comes after five Palestinian journalists working for Al Jazeera were killed by the IDF this week, including Anas al-Sharif. (Photo by Alishia Abodunde/Getty Images)
لندن تودع صحفيي الجزيرة بوقفة شموع أمام مقر الحكومة البريطانية حيث شارك صحفيون بريطانيون في تأبين أنس الشريف وزملائه ضمن فعالية أقامها اتحاد الصحفيين الوطني (غيتي)

 

epa12294099 People carry Palestinian flags and banners during a protest held after the death of five Al Jazeera journalists in Gaza, outside one of the offices of Italian public television broadcaster RAI, calling on Italian journalists to stop Israel and demand access for international media to Gaza, in Rome, Italy, 11 August 2025. At least seven people, including five Al Jazeera media team members Anas Al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa and Mohammed Noufal, were killed in an Israeli strike on their tent outside Gaza's Al-Shifa Hospital late 10 August 2025. The Israel Defense Forces (IDF) claimed direct responsibility for the attack. EPA/FABIO FRUSTACI
العاصمة الإيطالية روما تحتضن مظاهرة أمام مبنى التلفزيون الرسمي حيث رفع المحتجون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف استهداف الإعلاميين والسماح بدخول الصحافة الدولية إلى غزة (الأوروبية)

 

A demonstrator holds a poster with the photo of Al Jazeera Arabic correspondent Anas al-Sharif, who was killed along with his colleagues during an Israeli airstrike in Gaza on Sunday, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, at the Angel of Independence monument in Mexico City, Mexico, August 12, 2025. REUTERS/Luis Cortes
المكسيك تنضم إلى موجة التضامن العالمي حيث رفع متظاهرون في مكسيكو سيتي صور أنس الشريف أمام نصب الاستقلال في مشهد يرمز لامتداد الغضب إلى أبعد بقاع العالم (رويترز)

 

A demonstrator holds a photo of Al Jazeera Arabic correspondent Anas al-Sharif, who was killed along with his colleagues during an Israeli airstrike in Gaza on Sunday, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, at the Angel of Independence monument in Mexico City, Mexico, August 12, 2025. REUTERS/Luis Cortes TPX IMAGES OF THE DAY
مكسيكو سيتي تشهد وقفة أخرى أمام نصب الاستقلال حيث وُضعت صور مراسل الجزيرة أنس الشريف وزملائه في أيدي المتظاهرين للتنديد بجرائم الاحتلال ضد الصحفيين (رويترز)

 

Protesters chant anti Israel slogans and carry posters with pictures of Palestinian journalists Anas al-Sharif and Mohamed Qreiqeh that Israel's military targeted and killed with an airstrike late Sunday in Gaza, during a protest in the West Bank city of Ramallah Monday, Aug. 11, 2025. (AP Photo/Nasser Nasser)
مدينة رام الله تحتضن احتجاجات غاضبة ضد قتل الصحفيين حيث رفع المحتجون صور أنس الشريف ومحمد قريقع مرددين شعارات ضد الاحتلال الذي استهدف الإعلام بالصواريخ (أسوشيتد برس)

مظاهرات عالمية مناصرة لغزة

اندلعت موجة مظاهرات عالمية مناصرة لغزة، اجتاحت عواصم ومدنا كبرى في مختلف القارات، تعبيرا عن رفض استمرار الحرب والحصار. وشارك فيها الآلاف من المتظاهرين، رافعين شعارات تطالب بوقف العدوان وتقديم الدعم العاجل للمدنيين المحاصرين.

epa12295632 Pakistani people shout slogans during a protest against the killing of people in the Gaza Strip, in Islamabad, Pakistan, 12 August 2025. At least seven people, including five members of the Al Jazeera team, were killed in an Israeli strike on their tent outside Gaza's Al-Shifa Hospital late 10 August 2025. Israel's military claimed direct responsibility for the attack. EPA/SOHAIL SHAHZAD
متظاهرون إسلام آباد في باكستان يهتفون بشعارات قوية ضد مقتل المدنيين في غزة مطالبين بمحاسبة إسرائيل وحماية المدنيين في القطاع (الأوروبية)

 

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 16: Mahmoud Khalil, former Columbia University graduate student known for his role in the 2024 Columbia University pro-Palestinian protests, leads a Pro-Palestinian "March for Humanity" against the humanitarian crisis in Gaza on August 16, 2025 in New York City. A coalition of over 200 groups and organizations, including Palestinian diaspora groups, pro-Palestinian solidarity groups, labor unions, anti-war groups, and faith groups organized the march. Stephanie Keith/Getty Images/AFP (Photo by STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مشاركون بنيويورك في الولايات المتحدة يسيرون في مسيرة ضخمة أمام جامعة كولومبيا بقيادة محمود خليل دعما للقضية الفلسطينية بمشاركة أكثر من 200 مجموعة تضامنية من الشتات الفلسطيني والمنظمات العمالية والدينية (الفرنسية)

 

epa12301460 People participate in a demonstration against the killings of journalists in Gaza; in San Jose, Costa Rica, 14 August 2025. EPA/JEFFREY ARGUEDAS
محتجون في سان خوسيه بكوستاريكا يرفعون صور وشعارات المطالبة بالعدالة أمام مبنى عام للتنديد بمقتل صحفيي الجزيرة في غزة ووقف الانتهاكات ضد الفلسطينيين (الأوروبية)

 

A demonstrator lies on the ground painted in red, symbolizing blood, during a protest demanding the end of the war, the immediate release of hostages held by Hamas in the Gaza Strip, and against Prime Minister Benjamin Netanyahu's government in Tel Aviv, Israel, Saturday, Aug. 16, 2025. (AP Photo/Mahmoud Illean)
متظاهرون في تل أبيب بإسرائيل يرمون أنفسهم على الأرض أمام مبنى حكومي وغطوا أجسادهم باللون الأحمر في إشارة إلى الدماء مطالبين بإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية (أسوشيتد برس)

وبرزت غزة من جديد كقضية مركزية في الضمير العالمي، مع اتساع دائرة التضامن الشعبي وتعرض الصحافة للاستهداف، في مشهد يختزل قسوة العدوان من جهة، وقوة الحراك العالمي في مواجهته من جهة أخرى.

