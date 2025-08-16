مظاهرات حاشدة في عواصم عربية وغربية للتنديد بحرب غزة

شهدت عواصم عربية وغربية، أمس الجمعة، مظاهرات واسعة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وبسياسة التجويع الممنهجة والقتل الجماعي والاستهداف المتعمد للصحفيين في القطاع.

وخرجت الحشود في المغرب واليمن وموريتانيا، إضافة إلى وقفات احتجاجية في نيويورك، تعبيرا عن الغضب الشعبي المتصاعد من جرائم الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المغرب

في المغرب خرجت مظاهرات ضخمة في مدن عدة، بينها العاصمة الرباط والدار البيضاء (جنوب غرب) وأغادير (جنوب) وفاس (وسط) وتطوان (شمال) ووجدة (شرق)، ضمن الفعاليات الأسبوعية المنددة بحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وهي فعاليات مستمرة منذ بداية العدوان في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتجمّع آلاف المحتجين أمام مبنى البرلمان في الرباط، رافعين لافتات كُتب عليها "فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، إلى جانب صور الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا مؤخرا، وبينهم مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، اللذان قتلا في قصف إسرائيلي قرب مجمع الشفاء الطبي بغزة.

كما اتهمت اللجنة المغربية لمساندة قضايا الأمة إسرائيل باستخدام سلاح التجويع لإبادة سكان غزة، إلى جانب ممارساتها في إسكات الصحفيين. وحمل المتظاهرون صورا لأطفال فلسطينيين يعانون من سوء التغذية، في إشارة إلى الكارثة الإنسانية الناتجة عن الحصار ومنع المساعدات.

اليمن

وفي مدينة تعز جنوبي اليمن، خرجت وقفة تضامنية عقب صلاة الجمعة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي. وطالب المتظاهرون بفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل عاجل لإنقاذ المدنيين من المجاعة، كما شددوا على ضرورة وقف استهداف الصحفيين.

أما العاصمة صنعاء، فقد شهدت مسيرات جماهيرية واسعة تحت شعار "ثباتا مع غزة وفلسطين"، وندد المشاركون بـ"مخطط إسرائيل الكبرى" ومشروع تغيير الشرق الأوسط، داعين إلى محاسبة قادة الاحتلال وتعزيز المقاومة في فلسطين ولبنان.

موريتانيا

وفي العاصمة الموريتانية نواكشوط، تظاهر ناشطون ومواطنون تضامنا مع أهالي غزة. ورفع المشاركون شعارات تطالب بوقف الحرب ومحاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما ندد المتظاهرون باستهداف قوات الاحتلال مراسلي الجزيرة والصحفيين، مطالبين المجتمع الدولي بالتحقيق في تلك الاستهدافات ومعاقبة مرتكبي تلك الجريمة.

الداخل الفلسطيني

وفي الداخل الفلسطيني المحتل، نفذ أهالي مدينة كفر قرع قضاء حيفا، وبلدة كابول في قضاء عكا، وقفتين احتجاجيتين للتعبير عن رفضهم استمرار الحرب على غزة وسياسة التجويع التي تفرضها إسرائيل على سكان القطاع.

ورفع المحتجون صور أطفال يعانون من سوء التغذية، مؤكدين أن الحراك الشعبي يعكس موقفا إنسانيا وأخلاقيا يرفض الصمت الدولي.

الولايات المتحدة

أما في نيويورك، فقد نظم ناشطون وقفة أمام مقر الأمم المتحدة وطالبوها بالتحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وندد المتظاهرون بسياسة تجويع المدنيين وقتل الأطفال واستهداف الصحفيين، داعين إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية.

فرنسا

وفي العاصمة الفرنسية باريس، طالب متظاهرون بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جرائم اغتيال طاقم الجزيرة وغيرهم من الصحفيين في غزة.

ودعا المحتجون إلى إحالة قادة الاحتلال الإسرائيلي والمسؤولين العسكريين المتورطين في هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ألبانيا

وفي العاصمة الألبانية تيرانا ندد محتجون باستهداف الاحتلال الإسرائيلي طاقم الجزيرة بغزة، مطالبين بوقف الحرب وإنهاء التجويع والحصار الممنهج ضد أهالي القطاع.

كما ندد المتظاهرون بدعم حكومة ألبانيا إسرائيل، وطالبوها بقطع العلاقات الدبلوماسية معها فورا.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 شهيدا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال.