المعارضة الفنلندية تهدد بحجب الثقة عن الحكومة ما لم تدعم الاعتراف بفلسطين

Finland's Prime Minister Petteri Orpo arrives at the Europe Summit in Granada, Spain, Thursday, Oct. 5, 2023. Some 50 European leaders are gathering in southern Spain's Granada on Thursday to stress that they stand by Ukraine, at a time when Western resolve appears somewhat weakened. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy will be there to hear it. (AP Photo/Fermin Rodriguez)
رئيس وزراء فنلندا بيتيري أوربو (أسوشيتد برس)
16/8/2025-|آخر تحديث: 05:44 (توقيت مكة)

هدد أكبر حزب معارض في فنلندا، الحزب الديمقراطي الاجتماعي (إس دي بي)، بتقديم تصويت بحجب الثقة عن الحكومة إذا لم تعلن بوضوح ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطين.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام فنلندية، فقد حذر زعيم الحزب أنتي ليندتمان من أن فنلندا "مهددة بأن تكون في الجانب الخاطئ من التاريخ".

وقال ليندتمان إن "هناك على الأقل حزبا واحدا في الحكومة الفنلندية، أصبح إنكار حقوق الفلسطينيين بالنسبة له عقيدة مباشرة. ونتيجة لذلك، أصيبت قرارات سياستنا الخارجية بالشلل، وأصبح صوت فنلندا في العالم ضعيفا وخارج السياق تماما".

وطالب ليندتمان حكومة رئيس الوزراء بيتيري أوربو بممارسة ضغوط على إسرائيل. وأضاف أن على فنلندا أن تعمل على تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وأن "يمارس الاتحاد الأوروبي فورا ضغوطا على إسرائيل لوقف هجماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق".

Finland's President Alexander Stubb talks to the media during a joint statement to the press with German Chancellor Olaf Scholz at the Chancellery in Berlin, Germany, Tuesday, Oct. 22, 2024. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)
رئيس فنلندا أعلن استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين إذا تقدمت الحكومة بمقترح رسمي (أسوشيتد برس-أرشيف)

وكان رئيس فنلندا ألكسندر ستوب قد صرح في يوليو/تموز الماضي بأنه مستعد للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين. كما أكدت وزيرة الخارجية إيلينا فالتونين أن فنلندا قد وقعت على إعلان يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقد أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وكندا والبرتغال ومالطا بالفعل أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، في ظل حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ومساعي الاحتلال لضم الضفة الغربية.

المصدر: الجزيرة

