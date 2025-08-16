أخبار|فلسطين

عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو لمظاهرات في تل أبيب والقدس قبل بدء الإضراب

TEL AVIV, ISRAEL - AUGUST 7: Protesters hold photos of hostages held in the Gaza Strip during a protest calling for a hostages deal on August 7, 2025 in Tel Aviv, Israel. Local media reports that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is seeking backing from his security cabinet for the "full occupation" of the Gaza Strip, despite warnings from security officials and human rights groups that such a move could further endanger the lives of hostages still believed to be held alive by Hamas, as well as Palestinians already suffering displacement and an acute hunger crisis in Gaza. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
مظاهرة سابقة في تل أبيب تدعو لإبرام صفقة مع حماس (غيتي)
16/8/2025-|آخر تحديث: 10:10 (توقيت مكة)

دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة المجتمع الإسرائيلي للمشاركة في مظاهرة مقررة اليوم السبت بتل أبيب، قبل ساعات من بدء الإضراب الرامي إلى شل المرافق الاقتصادية.

وشددت عائلات الأسرى الإسرائيليين على أنها "لن تسمح بالتخلي عن أبنائها على مذبح" ما وصفته بـ"الحرب الأبدية"، قائلة للإسرائيليين "لا تسمحوا للحكومة أن تضحي بالمختطفين، وندعوكم للنزول إلى الشوارع".

وأكدت الهيئة تنظيم عشرات المظاهرات مساء اليوم السبت في تل أبيب والقدس ومناطق أخرى في إسرائيل، داعية الإسرائيليين "للخروج إلى الشارع لإسماع صوتهم".

وقد احتج عدد من الأسرى الإسرائيليين السابقين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وناشطون وأفراد من عائلات الأسرى قبالة منزل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في جنوب إسرائيل مساء أمس الجمعة.

وقال ممثلون عن عائلات المحتجزين إن الحراك يهدف إلى المطالبة بصفقة تبادل، وخاطبوا الأسرى الإسرائيليين في غزة بأن "المجتمع الإسرائيلي موحد في التضامن معهم" وأن "العائلات تقاتل من أجلهم".

Enav Zangauker (R), mother of kidnapped Israeli Matan Zangauker, sits with a friend by a fake coffin during an anti-government protest calling for action to secure the release of Israeli hostages held captive since the October 7, 2023 attacks by Palestinian Hamas militants on Israel and a ceasefire, in front of the defence ministry in Tel Aviv on August 12, 2025, amid the ongoing war between Israel and Hamas.
عائلات الأسرى تضع نعشا في شارع بتل أبيب أثناء مظاهرة في إشارة إلى الخطر الذي يواجهه الأسرى (الفرنسية)

وطالب أحد الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة الوزير كاتس بتنفيذ تعهداته بإعادة المحتجزين.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية نشرت، في وقت سابق الجمعة، تفاصيل بشأن الإضراب المرتقب في إسرائيل الأحد، والذي يضم مواكب وخطابات وعروضا في كافة المناطق، للضغط على الحكومة من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإفشال مفاوضات صفقة تبادل مع حماس لأسباب سياسية، تتعلق بعدم تفكيك ائتلاف حكومته وتمسكه بالبقاء في الحكم.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.

إعلان
المصدر: الجزيرة + وكالة الأناضول

إعلان