شامية وأبو ركبة يواصلان من غزة رسالة الشهيدين الشريف وقريقع

استأنف مراسلا الجزيرة شادي شامية ونور أبو ركبة تغطية الأحداث والمجريات الميدانية من مدينة غزة وشمال القطاع المنكوبين، خلفا للشهيدين أنس الشريف ومحمد قريقع اللذين اغتالتهما إسرائيل مؤخرا.

وخلال رسالته الأولى على شاشة الجزيرة استهل الزميل شامية بالقول "نحن هنا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة نستكمل الرسالة الإعلامية التي حملها واستشهد من أجلها الزملاء الشهداء أنس الشريف ومحمد قريقع ورفاقهما في فريق قناة الجزيرة".

أما الزميلة نور أبو ركبة فخصصت تقريرها الأول للجزيرة لتسليط الضوء على أوضاع المصابين والمرضى الصعبة في مجمع الشفاء الطبي، وقالت "نحن على بعد أمتار من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق طاقم قناة الجزيرة في غزة".

ولقي ظهور الزميلين تفاعلا واسعا من رواد منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حفاوة وترحيب ودعوات بالتوفيق من الزملاء الصحفيين داخل القطاع.

وكتب تامر المسحال "يكمل شادي ونور المسيرة على شاشة الجزيرة، والتغطية مستمرة"، مشيرا إلى أن الزميل شامية كان رفيق درب الشهيد محمد قريقع، في حين نشأت الزميلة أبو ركبة في مخيم جباليا شمالي القطاع، حيث وُلد وترعرع الشهيد أنس الشريف.

ومن عجيب الأقدار أن الزميل الشهيد محمد قريقع كان قد انضم إلى كادر الجزيرة في مثل هذه الأيام قبل عام، ليواصل رسالة الصحفي الشهيد إسماعيل الغول.