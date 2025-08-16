سجن قاض تونسي معارض سبق وترشح للرئاسة

قال سمير بن عمر -عضو هيئة الدفاع عن القاضي مراد المسعودي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية- إن السلطات اعتقلت المسعودي على خلفية صدور حكم غيابي بسجنه العام الماضي.

واعتبر بن عمر الاعتقال "قضية سياسية بسبب معارضة المسعودي للسلطة في تونس".

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن السلطات ألقت القبض على القاضي المسعودي -المعارض للرئيس قيس سعيد– تنفيذا لمذكرة ضبط بحقه بناء على حكم صادر بسجنه 8 أشهر.

ونقلت وكالة رويترز عن سمير بن عمر قوله إن أفراد أمن بزي مدني قبضوا على مراد المسعودي من أمام مقر سكنه.

وكانت محكمة تونسية قضت العام الماضي غيابيا بالسجن 8 أشهر على المسعودي بتهمة "افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024″، قبل أن تقرر إبقاءه طليقا إلى حين البت في طعن على الحكم.

وأكد بن عمر أن إيداع موكله السجن "فضيحة قانونية وقضائية غير مسبوقة"، مضيفا أن "النيابة العمومية ارتكبت خرقا قانونيا".

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي على خلفية مواقف المسعودي السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد"، مشيرا إلى أن موكله لا يزال يتمتع بصفته القضائية وحصانته بعد أن أوقفت المحكمة الإدارية قرارا رئاسيا بعزله مع عدد من القضاة في وقت سابق.