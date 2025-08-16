دول آسيوية تدشن مسيرات الصمود تنديدا بجرائم الحرب الإسرائيلية

قد تكون هذه هي المرة الأولى التي تخرج فيها مظاهرات متزامنة ومنسقة في دول عدة من جنوب وجنوب شرق آسيا، وذلك في إطار حراك شعبي عالمي ضد حرب الإبادة يطالب بفك الحصار عن قطاع غزة، وهو ما أطلِق عليه "قافلة الصمود العالمية" بحسب ما أفاد به للجزيرة نت ناد النوري، أحد منظمي المسيرات.

وشملت مسيرات الصمود الجمعة كلا من نيبال وسريلانكا والمالديف والفلبين وإندونيسيا، وتوقع النوري (وهو ناشط ماليزي عاش في غزة سنوات عدة) أن تستمر مسيرات الصمود في مختلف المدن الآسيوية، وتوقع أن تكون أكبرها السبت المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمشاركة رئيس الوزراء أنور إبراهيم.

نيبال: تحدي النفوذ الصهيوني

ففي نيبال احتشد مئات الأشخاص وسط العاصمة كتمندو للتنديد بجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين، وقال متحدثون في المسيرة إن "النفوذ الصهيوني" في بلادهم غيب قضية فلسطين على مدى عشرات السنوات، لا سيما في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي مرت به البلاد.

وأكد الكاتب شاكتي بانسكار للجزيرة نت أن حرب الإبادة على غزة كشفت لكثير من المثقفين النيباليتين زيف الادعاءات الإسرائيلية، وهو ما جعل سفارة الاحتلال تضاعف من أنشطتها وتشن حملة دعائية واسعة تتعمد التحريض على الفلسطينيين، واستغلال وجود أسير نيبالي الجنسية بين الأسرى الإسرائيليين بيد المقاومة.

وقال إن تأييد القضية الفلسطينية يضر بمصلحة العمال النيباليتين في إسرائيل، مؤكدا أن تيارا واسعا من المثقفين الليبراليين واليساريين ساهم في التوعية الشعبية بجرائم الإبادة الجماعية وعدالة القضية الفلسطينية، ومنهم أطباء ونشطاء حقوقيون يشاركون في المسيرات ويعتمدون في ندواتهم على تقارير دولية تفضح ممارسات الاحتلال.

ومن ناحية أخرى، كشف بانسكار أن الحركات الهندوسية المرتبطة بالهند تعارض أي حركة ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن لهذا التيار الهندوسي المتطرف تأثير واضح في دوائر صنع القرار.

وتتبنى الحكومة النيبالية موقفا محايدا في النزاعات الدولية، مع إعطاء الأولوية لمصالحها السياسية والاقتصادية المرتبطة بالهند والقوى الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك رفضت الاستجابة لمطالب وقف تصدير العمالة لإسرائيل.

سريلانكا: نجاة من الاحتلال الصهيوني

وفي العاصمة السريلانكية كولومبو، حملت المسيرة شعار "سريلانكا تتحد من أجل فلسطين" وحمل آلاف المتظاهرين لافتات تطالب بوقف التجويع والإبادة الجماعية.

كما هتفوا بشعارات تندد بجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وبالدعم الأميركي والغربي لإسرائيل بالسلاح والمال.

وتوقفت المظاهرة في ساحة كان بِل التاريخية وسط كولومبو، حيث عقد مهرجان تضامني مع فلسطين حضره قادة سياسيون وأدباء من مختلف الأطياف، منهم رضوي صالح، نائب رئيس البرلمان.

وحذر مفكرون وسياسيون من تدفق غير مسبوق للمستوطنين الإسرائيليين لجزيرة سريلانكا، وأعربوا عن خشيتهم من احتلال إسرائيلي جديد، وذكّروا بأطماع سابقة للحركة الصهيونية بسريلانكا.

وقد شهدت سريلانكا في الأشهر الأخيرة احتجاجات واسعة ضد أنشطة غير قانونية لمن يقدمون أنفسهم على أنهم سياح إسرائيليون، إلا أن مسؤولين سريلانكيين وقيادات مجتمعية تنظر بريبة إلى أنشطتهم، سواء منها التجارية أو الدينية.

واعتقلت السلطات عددا منهم بسبب مخالفتهم قوانين الهجرة والعمل بدون ترخيص، ومنهم 4 حاخامات رحلتهم السلطات.

المالديف: لا لمجرمي الحرب

وفي العاصمة المالديفية مالي، احتشد آلاف المتظاهرين بملعب رياضي في مهرجان تضامني مع فلسطين ضم جميع أطياف المجتمع المالديفي والأحزاب السياسية، وقال منظمو مسيرة الصمود إن فلسطين أنست السياسيين تناقضاتهم ليقفوا صفا واحدا ضد الجرائم الصهيونية.

وندد المتظاهرون بجرائم الحرب التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي والحصار الذي تفرضه على قطاع غزة، وشجب أعضاء في الحكومة والبرلمان الذين شاركوا في المظاهرة ما وصفوها بالتصريحات المتطرفة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الاستيطان في الضفة الغربية.

وقال أحد منظمي مظاهرة التضامن مع الشعب الفلسطيني في المالديف إن تحركهم يأتي في سياق الحراك الشعبي العالمي لفك الحصار عن غزة، وأن المالديف تشارك بفعالية في تدشين أسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة.

وذكّر مسؤولون حكوميون بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعدم السماح لحملة الجنسية الإسرائيلية بدخول البلاد، والتعهدات المستمرة بدعم الشعب الفلسطيني إلى أن ينال حريته واستقلاله.