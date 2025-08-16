ترامب يستمتع بالحديث للصحفيين ويشبهه بالفوز في لعبة الغولف

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يحب التحدث إلى الصحفيين، مُشبّها الأمر "بالفوز في لعبة الغولف".

وعقب ردّه على أسئلة بعض الصحفيين على متن الطائرة المتوجهة إلى ألاسكا لحضور قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ترامب، في حديث خاص للصحفي بريت باير من قناة فوكس نيوز، "إنها أشبه بمنافسة"، في إشارة إلى أسئلة الصحفيين.

وأضاف الرئيس "إنها مثل الفوز في لعبة الغولف. كما تعلم إنهم يوجهون كل سؤال كأنه ضربة قاضية، إنهم يأملون أن ترتكب خطأ، إنهم يراقبون".

وفي رده على سؤال باير "هل صرحت بأي أخبار جديدة للصحفيين؟"، أجاب ترامب "لا أعتقد ذلك". مضيفا "أنا دائما أخرج من المؤتمر وأسأل: هل هناك أخبار عاجلة؟ فإذا كانت هناك أخبار عاجلة فهذا أمر سيئ، ويعني أن الصحفيين أمسكوا بي في شيء ما".

وترامب مولع برياضة الغولف، إذ بدأ الاستحواذ على ملاعبها وبناءها عام 1999 بصفته مطورا عقاريا، وفي 2016 أصبح يمتلك 17 ملعبا للغولف في جميع أنحاء العالم.