تخفيضات التمويل تهدد جهود وقاية أطفال أفريقيا من الملاريا

أشار تقرير طبي جديد، شارك في إعداده بعض مسؤولي البرامج الصحية في الدول الأفريقية والمنظمات القارية، إلى أن الأطفال الصغار أصبحوا عرضة بشكل كبير إلى الإصابة بمرض الملاريا في دول القارة السمراء مع حلول موسم الأمطار وتكاثر البعوض في المياه الراكدة.

وقال التقرير إن منظمة الصحة العالمية قدّرت الوفيات الناجمة عن مرض الملاريا بـ600 ألف شخص في قارة أفريقيا، وأشارت إلى أن 4 من كل 5 وفيات هم من الأطفال دون سن الخامسة.

وأعرب المسؤولون، الذين شاركوا في إعداد التقرير، عن قلقهم من التخفيضات الكبيرة والمفاجئة في تمويل مكافحة الملاريا الناتجة عن تغييرات السياسة الأميركية، مشيرين إلى أنه مع اقتراب موسم الأمطار وانطلاق التخطيط لحملات الوقاية، ينفد الوقت لإيجاد حلول تمويلية بديلة.

الوقاية أولا

تعد الوقاية من الملاريا الموسمية تدخلا أساسيا لحماية الأطفال الصغار من الإصابة بالمرض، وقد أوصت بها منظمة الصحة العالمية منذ سنة 2012 للحد من ارتفاع معدل الوفيات والإصابات.

وساهمت الإستراتيجية، التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والقائمة على الوقاية الكيميائية، في تقليل الحالات بشكل كبير لدرجة أن المستشفيات لم تعد مثقلة بأعداد ضخمة من مرضى الملاريا.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الوقاية الكيميائية منخفضة التكلفة نسبيا، إذ تتراوح كلفة 4 جرعات لطفل واحد بين 4 و6 دولارات سنويا، كما وفّرت ملايين الدولارات على الأسر والأنظمة الصحية.

وفي عام 2021، أظهر تحليل أن 7 دول تطبق برنامج الوقاية الكيميائية وفرت لأنظمتها الصحية نحو 66 مليون دولار، وزادت الإنتاجية الاقتصادية بحوالي 43 مليونا.

لكن الكُتّاب، الذين تولوا إعداد التقرير، يرون أن أي توقف للحملات ولو لموسم واحد قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الإصابات والوفيات، وخسائر اقتصادية فادحة.

انعكاسات على منطقة الساحل

وفي الاجتماع الذي انعقد مؤخرا في دولة توغو للحكومات الأعضاء في تحالف مكافحة الملاريا، أثيرت مخاوف من عدم القدرة على القيام بأي حملة خلال الموسم الحالي بسبب نقص التمويل لتقديم الأولويات الأمنية في المنطقة.

وتبرز تلك المخاوف والتحديات بشكل أكبر في الصحراء والساحل بغرب أفريقيا، حيث يعيش السكان بعيدا عن المرافق الطبية، في حين تعاني الحكومات من نقص العاملين في المجال الصحي.

وبشأن الخطط البديلة للعلاج الكيميائي، اقترح الكُتّاب اعتماد العلاج المستمر الذي يحصل عليه حاليا أقل من 4 ملايين طفل من أصل 35 مليونا في قارة أفريقيا.

وأظهرت تجارب أجريت في مالي وبوركينا فاسو أن الجمع بين أدوات الوقاية والعلاج له تأثير كبير في حماية الأطفال وخاصة في المناطق الجغرافية البعيدة.

دعوات للتحرك

ووجّه التقرير دعوة عاجلة للحكومات الأفريقية، والقطاع الخاص المحلي، والمانحين الدوليين لإعطاء الأولوية للوقاية من الملاريا وتسريع الجهود نحو القضاء عليه.

ومن المقرر أن تعقد دورة جديدة لتعبئة موارد الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا في أكتوبر/تشرين الأول القادم، ويرى مراقبون أنه من الضروري زيادة موارده ليعود إلى الفاعلية بعد سنوات من ركود جهود القضاء على المرض بسبب نقص التمويل.