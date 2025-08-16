القسام تبث مشاهد لاستهداف وقنص جنود الاحتلال شرق مدينة غزة

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد قالت إنها لاستهداف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محاور التوغل شرق مدينة غزة، وذلك ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود".

وتظهر المشاهد قنص مقاتلي القسم جنودا إسرائيليين واستهداف آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في أحياء التفاح والزيتون والشجاعية، وكذلك قصف مواقع عسكرية للاحتلال بقذائف الهاون شرق مدينة غزة.

وقنص مقاتلو القسام جنديا إسرائيليا في شارع بغداد بحي الشجاعية، وآخر في شارع المنصورة بحي الشجاعية أيضا، حيث أظهرت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- سقوط الجنديين بعد استهدافهما.

كذلك أظهرت الصور استهداف قوة إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بحي الشجاعية، وقنص جندي إسرائيلي آخر بحي التفاح، بالإضافة إلى استهداف قوات إسرائيلية في شارع المنصورة بحي الشجاعية.

ووثقت المشاهد أيضا استهداف عناصر القسام قوات إسرائيلية في شارع المنطار بحي الشجاعية.

وجاء في مقطع الفيديو الذي بثته القسام "تم دك موقع قيادة وسيطرة وتجمعات للعدو بقذائف الهاون شرق حي التفاح من تاريخ 12/7/2025 و11/8/2025".

وتستمر فصائل المقاومة الفلسطينية في استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في مختلف مناطق قطاع غزة، مما يسبب خسائر في صفوف جيش الاحتلال.