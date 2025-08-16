السيطرة على 80% من الحرائق بريف اللاذقية الشمالي

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا اليوم السبت السيطرة على 80% من الحرائق المندلعة بمنطقة كسب في الريف الشمالي للمحافظة، في حين تتواصل مكافحة الحرائق بريف محافظة حماة الغربي وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير الدفاع المدني في اللاذقية عبد الكافي كيال قوله إن فرق الإطفاء والدفاع المدني تواصل العمل لإخماد الحرائق في كسب، بما يشمل عمليات التبريد والمراقبة في مواقع عدة، بينها شجر المعبر ومفرق تشالما.

وأوضح كيال أن فرق الإطفاء تواجه صعوبة في الوصول إلى بعض البؤر المشتعلة في وادي النبعين بقرية المشرفة بسبب وعورة التضاريس، واصفا تلك البؤر بأنها بسيطة لكن يصعب التعامل معها حاليا.

وأشار إلى أن فرق المراقبة ستواصل متابعة الوضع على مدار 24 ساعة، لضمان السيطرة الكاملة وإخماد جميع النيران.

حرائق حماة

بدوره، قال مدير الدفاع المدني في حماة محمد أبو العيسى إن عمليات مكافحة الحرائق مستمرة في ريف المحافظة الغربي لليوم السابع على التوالي بالتعاون مع الفرق الشعبية والحكومية، لمنع وصول النيران إلى منازل المدنيين.

وأشار أبو العيسى إلى أن السرعة الشديدة للرياح ساهمت في انتشار الحرائق بشكل أكبر، مما استدعى طلب المزيد من المؤازرات، بما في ذلك صهاريج مياه من محافظات أخرى مثل العاصمة دمشق وحمص، ووضع خطط لتأمين عدد أكبر من الصهاريج بهدف منع وصول الحرائق إلى المناطق السكنية.

وأضاف أن حريقا اندلع مساء أمس الجمعة في بلدة جورين وامتد على مساحة واسعة، وعملت فرق الدفاع المدني على عزله ومنع وصوله إلى منازل المدنيين، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا للسيطرة على الحريق بشكل كامل.

وفي السياق ذاته، أخلت فرق الدفاع المدني أمس الجمعة عددا من المنازل في بلدة شطحة بعد وصول الحريق إلى المناطق السكنية، وفق قناة الإخبارية السورية.

ومع دخول فصل الصيف شهدت العديد من المحافظات السورية -ولا سيما في ريف اللاذقية- حرائق حرجية جراء ارتفاع درجات الحرارة زادت كثافة الأشجار والجفاف وسرعة الرياح حدتها وصعوبة إخمادها.

وتشارك في عمليات الإخماد فرق من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء، مدعومة بمؤازرات من محافظات عدة، إلى جانب جهود الأهالي في المناطق القريبة من مواقع الحرائق.

وفي يوليو/تموز الماضي اندلعت حرائق غابات بجبال محافظة اللاذقية استمرت 12 يوما ودمرت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، وأضرت بـ45 قرية، في حين بلغ عدد العائلات المتضررة نحو 1200 عائلة، وفق تقديرات رسمية.