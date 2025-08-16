أخبار|فلسطين

استشهاد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة وقادة جيش الاحتلال يبحثون اليوم تسريع العمليات

FILE PHOTO: Smoke rises from north Gaza, near the Israel-Gaza border, as seen from Israel, August 13, 2025. REUTERS/Amir Cohen/File Photo
الدخان يتصاعد من شمال قطاع غزة جراء غارات إسرائيلية (رويترز)
كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على غزة منذ فجر اليوم السبت بعد الإعلان عن استعداده لتسريع عملية احتلال المدينة، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فيما يعقد قادة الجيش اجتماعا مساء اليوم بشأن العمليات في غزة.

وأكدت مصادر الإسعاف في غزة استشهاد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال بقصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط القطاع.

وأدى قصف إسرائيلي آخر على مخيم البريج إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين، بحسب مستشفى الأقصى.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين الليلة الماضية في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على خيام نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها تجاه المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، كما قصفت المدفعية جنوبي حي الصبرة بالمدينة.

KHAN YUNIS, GAZA - JUNE 8: (EDITOR'S NOTE: Image has been reviewed by Israeli Defense Forces prior to transmission) An Israeli army vehicle moves in the Gaza Strip while escorting members of the press towards Gaza European Hospital near Khan Yunis on June 8, 2025 in Khan Yunis, Gaza. According to the Israeli military, it struck Hamas "underground infrastructure" beneath the European Hospital on May 13, reportedly killing Hamas chief Muhammad Sinwar, younger brother of the militant group's former leader, Yahya Sinwar, who was killed by Israeli forces last year. The Hamas-run civil defence said that during the strike six bombs hit the hospital's inner courtyard and surrounding area, killing 28 people and injuring dozens more. The IDF alleges tunnels under the European Hospital in southern Gaza were used by Hamas as a command center during the October 7, 2023 Hamas attack on Israel, masterminded by Yahya Sinwar. Hamas has not yet confirmed or denied Muhammad Sinwar's death. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
آلية إسرائيلية بين ركام المنازل قرب مستشفى الأوروبي جنوبي قطاع غزة (غيتي)

وأشارت إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا طال محيط المجمع الإسلامي جنوب شرقي مدينة غزة، ونسف الاحتلال أيضا بالمتفجرات عددا من المنازل، في حي الزيتون.

وفي ظل تواصل استهداف المجوعين عند نقاط توزيع المساعدات لما تعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، أكدت وسائل إعلام محلية أن 6 فلسطينيين من منتظري المساعدات استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في منطقة نتساريم شمال غربي قطاع غزة.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه شاطئ المدينة، وفق المصدر السابق.

وأكد الإسعاف والطوارئ في غزة استشهاد صياد وإصابة آخر بنيران زوارق الاحتلال الإسرائيلي في بحر قطاع غزة.

واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في شارع الحية في مواصي بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استعدادات إسرائيلية

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يستعد لتسريع العملية الهادفة لاحتلال مدينة غزة وفق توجيهات القيادة السياسية.

وأضافت أن قادة الجيش سيعقدون اليوم اجتماعا في قيادة المنطقة الجنوبية بشأن العمليات العسكرية في غزة، مشيرة إلى أن رئيس الأركان إيال زامير سيصل غدا الأحد لقيادة المنطقة الجنوبية للتصديق على خطط احتلال مدينة غزة.

ونقلت هيئة البث عن الجيش الإسرائيلي أن خطط احتلال مدينة غزة تتضمن محاولات لتقليص احتمالات تعريض المحتجزين للخطر.

وأن طريقة العملية الهادفة لاحتلال مدينة غزة تقرر حجم القوات النظامية وقوات الاحتياط التي سيجري استدعاؤها.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيحاول قدر المستطاع تقليص استدعاء جنود الاحتياط للمشاركة في عملية احتلال مدينة غزة.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الناحال واللواء 7 باشرت تحت قيادة الفرقة 99 العمل في الأيام الأخيرة بمنطقة الزيتون على أطراف مدينة غزة.

وأمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال أن قواته تنفذ سلسلة عمليات على أطراف مدينة غزة قبل هجوم كبير للسيطرة على المنطقة.

وأشار الجيش إلى أن قواته تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للدبابات، زاعما أنه لم يصب أيا من عناصره بأذى أثناء الحادث.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 61 ألفا و827 شهيدا و155 ألفا و275 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، فضلا عن مجاعة أزهقت أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال.

المصدر: الصحافة الفلسطينية + وكالات

