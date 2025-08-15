8 معلومات أساسية حول القمة المرتقبة اليوم بين ترامب وبوتين

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين -في وقت لاحق اليوم الجمعة- داخل قاعدة عسكرية في ألاسكا.

ويأتي هذا اللقاء المرتقب وسط ضغوط متزايدة على روسيا لإنهاء هجومها العسكري في أوكرانيا.

وقال ترامب -في وقت سابق- إنه ليس من مسؤوليته توقيع اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أنه يريد فقط معرفة مدى استعداد بوتين للتوصل لوقف إطلاق النار.

وحتى الآن اتضح ما يلي: