8 معلومات أساسية حول القمة المرتقبة اليوم بين ترامب وبوتين
15/8/2025-|آخر تحديث: 18:13 (توقيت مكة)
من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين -في وقت لاحق اليوم الجمعة- داخل قاعدة عسكرية في ألاسكا.
ويأتي هذا اللقاء المرتقب وسط ضغوط متزايدة على روسيا لإنهاء هجومها العسكري في أوكرانيا.
وقال ترامب -في وقت سابق- إنه ليس من مسؤوليته توقيع اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أنه يريد فقط معرفة مدى استعداد بوتين للتوصل لوقف إطلاق النار.
وحتى الآن اتضح ما يلي:
- القمة الثنائية ستبدأ الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش).
- قالت روسيا إن القمة ستبدأ باجتماع فردي بين ترامب وبوتين، يليه محادثات بين الوفود ومؤتمر صحفي.
- أوضح البيت الأبيض أن وفد ترامب يضم وزير خارجيته مارك روبيو ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب آخرين.
- يضم الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ورئيس صندوق الثروة السيادية كيريل ديمترييف.
- لن تُمثّل أوكرانيا في القمة، على الرغم من أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في وقت سابق من هذا الأسبوع.
- ترامب حذر مؤخرا من "عواقب وخيمة" إذا رفض بوتين وقف الصراع، ملوحا بتشديد العقوبات التي فرضتها دول الغرب على روسيا منذ هجومها بأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.
- قد يسعى بوتين للحصول على تنازلات إقليمية وفرض قيود على طموحات أوكرانيا للانضمام لحلف الناتو، مُكرراً بذلك مطالب سابقة طُرحت خلال محادثات سلام فاشلة.
- وحسب مجلة نيوزويك تُعتبر القمة انتصاراً دبلوماسياً لموسكو التي سعت منذ فترة طويلة إلى محادثات مباشرة مع واشنطن لإضفاء الشرعية على موقفها في هذه الحرب.
المصدر: الصحافة الأميركية