6 مصابين بهجمات شنها مستوطنون في رام الله والخليل

أصيب 6 فلسطينيين اليوم الجمعة في هجمات شنها مستوطنون برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وفي الخليل جنوبا، في حين شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات بأنحاء الضفة كافة.

وهاجم مستوطنون بلدة المزرعة الشرقية شرقي رام الله بالضفة الغربية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وقال شهود عيان نقلت عنهم وكالة الأناضول إن المستوطنين أطلقوا النار باتجاه المواطنين، مما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين على الأقل جرى نقلهم إلى مجمع رام الله الطبي لتلقي العلاج، ولم تُعرف بعد طبيعة إصاباتهم.

كما هاجم مستوطنون بلدة عطارة إلى الشمال من رام الله، وأحرقوا مركبتين بشكل كامل، وثالثة بصورة جزئية.

وأضرم المستوطنون النار أيضا في أحد المنازل بالبلدة، مما أدى إلى احتراق أجزاء منه.

4 مركبات أحرقتها مليشيات المستوطنين وأجزاء منزل خلال هجوم ليلي على أطراف قرية عطارة شمال رام الله. pic.twitter.com/MeUdCMlzxz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 15, 2025

وذكرت مصادر للجزيرة أن فلسطينية أصيبت إثر اعتداء نفذه مستوطنون عند مدخل بلدة بيت عوا جنوبي الخليل.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن فلسطينيا وزوجته أصيبا فجرا بجروح ورضوض جراء اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب بالعصي والهراوات في مسافر يطا جنوبي الخليل.

كذلك هاجم مستوطنون منزلا في المنطقة وكسروا عددا من الأشجار المثمرة، بالإضافة إلى تحطيم مركبة، بحسب المصدر السابق.

وفي خربة الفخيت بمسافر يطا اقتحم مستوطنون المنطقة وتجولوا في محيط المنازل بهدف استفزاز السكان.

مستوطنون يقطعون أشجار وأشتال الزيتون في منطقة الصيفي وأبو شكارة ببلدة دوما جنوب نابلس ويمنعون الأهالي من الوصول للمنطقة. pic.twitter.com/Q6h89xGpgw — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 15, 2025

اعتقالات

وفي سياق متصل، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين موسى تركمان من مخيم جنين وعبد الله صوافطة من طوباس بعد محاصرة بناية قرب مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فجر اليوم.

إعلان

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا 5 فلسطينيات وشابا من محافظة قلقيلية شمالي الضفة بعد مداهمة منازلهم، وفق "وفا".

وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 3 مواطنين خلال اقتحام بلدة يطا جنوبي الخليل، كما اعتقل 5 فلسطينيين من قرية دوما جنوبي نابلس وشابا من مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، إضافة إلى نحو 7 آلاف مصاب وأكثر من 18 ألفا و500 معتقل، بحسب معطيات فلسطينية.