أخبار|فلسطين

6 مصابين بهجمات شنها مستوطنون في رام الله والخليل

SUSIYA, WEST BANK - AUGUST 4: Nasser Nawaja walks by the charred remains of a foreign activist's vehicle, torched by Israeli settlers days earlier, in the Palestinian village of Susiya on August 4, 2025 in the South Hebron Hills of the West Bank. The region has seen an increase in violence against Palestinians in recent days, with what the United Nations Human Rights Office (OHCHR) condemns as a "pattern of the use of unnecessary and disproportionate force that resulted in the unlawful killing and injury of Palestinians," following multiple incidents involving Israeli settlers and security forces in the West Bank. (Photo by Tamir Kalifa/Getty Images)
مركبة لعائلة فلسطينية تعرضت للحرق جراء هجوم سابق للمستوطنين جنوب الخليل (غيتي)
15/8/2025-|آخر تحديث: 13:15 (توقيت مكة)

أصيب 6 فلسطينيين اليوم الجمعة في هجمات شنها مستوطنون برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وفي الخليل جنوبا، في حين شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات بأنحاء الضفة كافة.

وهاجم مستوطنون بلدة المزرعة الشرقية شرقي رام الله بالضفة الغربية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وقال شهود عيان نقلت عنهم وكالة الأناضول إن المستوطنين أطلقوا النار باتجاه المواطنين، مما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين على الأقل جرى نقلهم إلى مجمع رام الله الطبي لتلقي العلاج، ولم تُعرف بعد طبيعة إصاباتهم.

كما هاجم مستوطنون بلدة عطارة إلى الشمال من رام الله، وأحرقوا مركبتين بشكل كامل، وثالثة بصورة جزئية.

وأضرم المستوطنون النار أيضا في أحد المنازل بالبلدة، مما أدى إلى احتراق أجزاء منه.

وذكرت مصادر للجزيرة أن فلسطينية أصيبت إثر اعتداء نفذه مستوطنون عند مدخل بلدة بيت عوا جنوبي الخليل.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن فلسطينيا وزوجته أصيبا فجرا بجروح ورضوض جراء اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب بالعصي والهراوات في مسافر يطا جنوبي الخليل.

كذلك هاجم مستوطنون منزلا في المنطقة وكسروا عددا من الأشجار المثمرة، بالإضافة إلى تحطيم مركبة، بحسب المصدر السابق.

وفي خربة الفخيت بمسافر يطا اقتحم مستوطنون المنطقة وتجولوا في محيط المنازل بهدف استفزاز السكان.

اعتقالات

وفي سياق متصل، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين موسى تركمان من مخيم جنين وعبد الله صوافطة من طوباس بعد محاصرة بناية قرب مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فجر اليوم.

إعلان

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا 5 فلسطينيات وشابا من محافظة قلقيلية شمالي الضفة بعد مداهمة منازلهم، وفق "وفا".

وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 3 مواطنين خلال اقتحام بلدة يطا جنوبي الخليل، كما اعتقل 5 فلسطينيين من قرية دوما جنوبي نابلس وشابا من مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، إضافة إلى نحو 7 آلاف مصاب وأكثر من 18 ألفا و500 معتقل، بحسب معطيات فلسطينية.

المصدر: الجزيرة + الأناضول + الصحافة الفلسطينية

إعلان