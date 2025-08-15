هجمات أوكرانية على روسيا قبيل قمة ترامب وبوتين

قتلت امرأة في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على مدينة كورسك الروسية ليل الخميس الجمعة، في حين استهدف الجيش الأوكراني سفينة قال، إنها كانت تنقل ذخيرة ومكونات طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا، وذلك قبل ساعات على انعقاد قمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين يعول عليها في وضع حد للحرب المستمرة منذ 3 سنوات.

وكتب ألكسندر خينشتاين حاكم منطقة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا على تليغرام، هاجمت طائرة مسيّرة معادية مبنى ليلا في أحد أحياء المدينة، ما أدى إلى اشتعال النيران في طوابقه العليا.

وأوضح أن امرأة تبلغ 45 عاما قتلت جراء الهجوم وأصيب 10 أشخاص منهم فتى، مشيرا إلى تضرر مدرسة والعديد من المباني المجاورة.

وكانت منطقة كورسك هدفا لهجوم شنته القوات الأوكرانية صيف عام 2024، حيث استولت على أكثر من ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية قبل إجبارها على الانسحاب نهائيا في أبريل/نيسان الماضي.

هجوم أوكراني

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية في بيان عبر حسابها على منصة "تليغرام"، أنها استهدفت ميناء أوليا الروسي في منطقة أستراخان، مشيرة إلى أن روسيا تستخدم الميناء مركزا لوجيستيا رئيسيا للإمدادات العسكرية من إيران.

وأضاف البيان أنه تم تنفيذ هجوم على سفينة قادمة من إيران تحمل ذخيرة ومكونات طائرات مسيّرة من طراز شاهد في ميناء أوليا، مشيرا إلى أن العمل جار للتأكد بشأن ما أسفر عنه الهجوم.

كما أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، أنه استهدف مصفاة سيزران لتكرير النفط في منطقة سامارا الروسية ليلا، مضيفا في بيان على "تليغرام"، أن حريقا نشب ووقعت انفجارات في المصفاة التي قال، إنها تنتج أنواعا متعددة من الوقود، وهي واحدة من أكبر المصافي في منظومة شركة روسنفت.

ولم يصدر بعد بيان من جانب روسيا يؤكد أو ينفي ما أوردته البيانات الأوكرانية.

ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 واندلاع الحرب بين الجارتين، ردت كييف بهجمات بواسطة طائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية الروسية على بعد مئات الكيلومترات من حدودها.

وتأتي أحدث الهجمات الأوكرانية تزامنا مع تحقيق روسيا مكاسب ميدانية كبرى شرق أوكرانيا خلال الأيام الماضية، إذ أصدرت السلطات في كييف أوامر إجلاء عائلات، فيها أطفال من بلدة دروجكيفكا ومن 4 قرى قريبة منها في منطقة حقّقت فيها القوات الروسية تقدما سريعا.

وتأتي التطورات الميدانية قبل ساعات فقط من القمة المرتقبة بين بوتين وترامب التي تعقد الجمعة في ولاية ألاسكا الأميركية، وفي ظل ضغوط عسكرية متزايدة على الجبهة.