قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن قيام الولايات المتحدة بتركيب أجهزة لتتبع المواقع في شحنات الرقائق المعرضة لخطر تحويل وِجهتها إلى الصين يكشف عن "طباع غريزية لإمبراطورية المراقبة".

وحمل تقرير شينخوا عنوان "أميركا تحول تجارة الرقائق إلى لعبة مراقبة"، وتشير بذلك إلى "تقارير" تفيد بأن واشنطن زرعت أجهزة التتبع هذه، واتهمت الولايات المتحدة بإدارة "أوسع أجهزة المخابرات انتشارا في العالم".

يأتي التعليق الصيني في أعقاب اتهامات على مدى فترة طويلة من واشنطن وحلفائها الغربيين للصين بأنها يمكن أن تستخدم بعض منتجات التصدير، من معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وصولا إلى المركبات، لأغراض المراقبة مما يشكل مخاطر أمنية محتملة.

واتهمت شينخوا في تعليقها الحكومة الأميركية بأنها تنظر إلى شركائها التجاريين على أنهم "منافسون يجب عرقلتهم أو الإطاحة بهم".

وكانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن السلطات الأميركية وضعت سرا أجهزة لتتبع الموقع في شحنات معينة من الرقائق المتقدمة التي ترى أنها معرضة بدرجة كبيرة لخطر النقل بشكل غير قانوني إلى الصين.