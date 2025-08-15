سرايا القدس تبث لقطات من تفجير 52 آلية إسرائيلية شرقي غزة

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مشاهد من بقايا آليات عسكرية إسرائيلية فجرتها بعبوات ناسفة في محاور التوغل شرقي مدينة غزة، قالت في وقت سابق إن عددها وصل إلى 52 آلية.

وأوضحت سرايا القدس -في الفيديو- أن مقاتليها فجروا حقول ألغام وقنابل مزروعة مسبقا في الآليات الإسرائيلية التي توغلت في الأحياء الشرقية لغزة.

وتضمنت المشاهد استعداد مقاتلي السرايا لإعداد حقول الألغام وزرع عبوات ناسفة وصواريخ من مخلفات الاحتلال وتمويهها.

وشملت المشاهد انفجار عبوة ناسفة في آليات الاحتلال، إضافة إلى تفجير حقل ألغام مكون من 6 عبوات مضادة للدروع بالآليات المتوغلة، مما أدى إلى اندلاع كتلة ضخمة من الدخان وألسنة اللهب.

وختمت السرايا الفيديو بلقطات توثق بقايا آليات عسكرية في الشوارع والطرقات وتناثر أجزائها وانقلاب بعضها رأسا على عقب.

وقبل 3 أيام، قال قائد ميداني في سرايا القدس إنهم دمروا قرابة 52 آلية عسكرية إسرائيلية في أحياء الشجاعية والتفاح والزيتون بعبوات ناسفة أرضية من نوع "ثاقب" و"زلزال"، ومخلفات الاحتلال تمت هندستها عكسيا.

وأكد هذا القائد الميداني -في تصريحات نشرتها قناة سرايا القدس على تليغرام- أن المقاتلين عاينوا حفرا وبقايا آليات مصفحة في محيط مسارح العمليات المجهزة مسبقا بعد انسحاب قوات الاحتلال جزئيا خلال الأيام الماضية.

وشدد على أن الاحتلال تلقى "ضربة مؤلمة" في توغله شرقي غزة رغم فارق الإمكانات والحرب غير المتكافئة، مشيرا إلى أن كاميرات الرصد الخاصة وثقت بعض العمليات، في حين لم يعلن عن عمليات تفجير لآليات عسكرية بسبب عدم الوصول إلى أماكنها وتوثيقها.