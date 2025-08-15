رويترز: جنوب السودان يناقش مع إسرائيل تهجير فلسطينيين إلى أراضيه

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر لم تسمها أن جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة. وبحسب المصادر، لم يتم إبرام اتفاق بعد لكن المحادثات بين الجانبين مستمرة.

وتنص الخطة، حال تنفيذها، على تهجير سكان من قطاع غزة، وفقا لرؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ورؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان نتنياهو قد كرر هذا الأسبوع تصريحاته بضرورة أن يغادر الفلسطينيون القطاع طواعية.

وتواجه خطة التهجير التي تسعى إليها إسرائيل وبدعم أميركا رفضا عالميا، خاصة من قبل الفلسطينيين والدول العربية، ويعتبرها الفلسطينيون بمثانية نكبة ثانية.

وكانت صحيفة تلغراف البريطانية قد ذكرت أمس الخميس أن حكومة جنوب السودان وافقت على استقبال فلسطينيين من قطاع غزة بناء على طلب إسرائيلي.

ووفقا للصحيفة، فقد ذكر مسؤول بوزارة الخارجية في جوبا أن الحكومة وافقت على الطلب.

في غضون ذلك، سترفع أميركا العقوبات عن جنوب السودان، وستستثمر إسرائيل في قطاعي الصحة والتعليم.

ووفقا لرويترز، فقد طرحت فكرة تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في جنوب السودان خلال اجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين ووزير الخارجية في جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا لدى زيارته إسرائيل الشهر الماضي.

وتتناقض هذه الرواية -على ما يبدو- مع ما أعلنته وزارة الخارجية في جنوب السودان، التي نفت يوم الأربعاء الماضي تقارير سابقة عن الخطة ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، وذلك ردا على ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الثلاثاء الماضي عن وجود مباحثات بهذا الشأن بين جوبا وتل أبيب، نقلا عن ستة مصادر مطلعة.