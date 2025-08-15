تنديد عربي إسلامي بتصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى

ندد بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية اليوم الجمعة بالتصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة– بشأن ما تُسمى "إسرائيل الكبرى".

ووصف البيان تصريحات نتنياهو بأنها "تمثل استهانة بالغة وافتئاتا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وشدد البيان على احترام الدول العربية والإسلامية للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، موضحا أن "الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة".

وكان نتنياهو قد قال خلال مقابلة مع قناة "آي 24" الإسرائيلية الثلاثاء الماضي "أشعر أنني في مهمة تاريخية وروحانية، وأنا مرتبط عاطفيا برؤية إسرائيل الكبرى".

ويأتي حديث نتنياهو في ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي سياق خطاب متصاعد لليمين المتطرف الإسرائيلي يدعو إلى التوسع والضم وصولا إلى إنشاء "إسرائيل الكبرى"، التي تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات، وفق معتقداته.