ترقب لقمة ترامب بوتين ومسؤول أميركي: كل الخيارات مطروحة

TOPSHOT - (COMBO) This combination of file photographs created on August 8, 2025 shows Russian President Vladimir Putin (L) giving a speech during an event to mark the 1160th anniversary of Russia's statehood in Veliky Novgorod on September 21, 2022, and US President-elect Donald Trump looking on during a meeting with France's President at the Elysee Palace in Paris, on December 7, 2024.
ترامب (يمين) وبوتين (الفرنسية)
15/8/2025-|آخر تحديث: 18:13 (توقيت مكة)

توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الجمعة- إلى ألاسكا حيث سيعقد، حوالي الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن كل الخيارات مطروحة خلالها.

وبينما قال ترامب إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا يجب أن تتوقف وإن القرار بشأن تبادل الأراضي بيد كييف، قالت موسكو إنها تأمل في تواصل المحادثات المفيدة مع واشنطن.

JOINT BASE ANDREWS, MARYLAND - AUGUST 15: U.S. President Donald Trump boards Air Force One on August 15, 2025 at Joint Base Andrews, Maryland. President Trump is traveling to Anchorage, Alaska, for peace talks with Russian President Vladimir Putin on the war in Ukraine. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ترامب قبيل ولوجه الطائرة الرئاسية متوجها إلى ألاسكا (الفرنسية)

وفي تصريحات على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى ولاية ألاسكا، توقع ترامب أن تحقق القمة نتيجة مؤكدا أن هناك احتراما متبادلا بينه وبين نظيره الروسي. وقال أيضا إن بوتين يعتقد أن هجماته المستمرة في أوكرانيا تمنحه قوة في المحادثات لكن ذلك يضر به، على حد وصفه.

من جهة أخرى، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله إن كل الخيارات مطروحة خلال قمة ترامب بوتين، بما في ذلك انسحاب ترامب من الاجتماع إذا شعر بأن بوتين غير جاد في التوصل إلى اتفاق.

وقال المسؤول الأميركي إن البيت الأبيض يشعر بتفاؤل حذر بشأن الاجتماع، لكن ترامب شعر بالحاجة إلى الجلوس وجها لوجه في غرفة مشتركة مع بوتين لتقييم موقفه فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.

ويلتقي الزعيمان في قاعدة إلميندورف الجوية، وهي منشأة عسكرية أميركية رئيسية في ألاسكا أدت دورا غاية في الأهمية في مراقبة روسيا.

A member of the military stands outside an entrance to Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 14, 2025, ahead of the August 15 scheduled meeting between US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin. Trump on Thursday acknowledged his high-stakes summit with Vladimir Putin may fail, and said any Ukraine deal would come through a future three-way meeting with Kyiv to "divvy things up." Russian President Vladimir Putin flies to Alaska on Friday at the invitation of Trump in his first visit to a Western country since he ordered the 2022 invasion of Ukraine that has killed tens of thousands of people. (Photo by Drew ANGERER / AFP)
قاعدة إلميندورف الجوية بألاسكا حيث ستجرى القمة (الفرنسية)

حجج ومواقف

ومن الجانب الروسي، صرّح المستشار الرئاسي يوري أوشاكوف للصحفيين في موسكو "ستجرى هذه المحادثات بصيغة ثنائية، بطبيعة الحال بمشاركة مترجمين".

بدوره، قال وزير الخارجية سيرغَي لافروف إن لدى موسكو حججا ومواقف واضحة ودقيقة ستطرحها في قمة ألاسكا. وأضاف -لدى وصوله إلى "أنكوراج" في ألاسكا- أن بلاده تأمل مواصلة ما سماها المحادثات المفيدة مع الجانب الأميركي.

تصريحات زيلينسكي

وقبيل بدء قمة ألاسكا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في بلاده، وإن كييف تعول على الولايات المتحدة و"تعتمد" على ترامب لإقناع روسيا بإنهاء الحرب.

وكتب زيلينسكي على "تليغرام" متحدثا عن الطريق نحو "سلام عادل" بالإضافة إلى محادثات ثلاثية جوهرية بين قادة أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.

Demonstrators wave flags and hold signs as they rally in support of Ukraine along Seward Highway in Anchorage, Alaska, on August 14, 2025, on the eve of the scheduled meeting between the US and Russian presidents.
متظاهرون مناصرون لأوكرانيا بشوارع أنكوراج في ألاسكا قبيل القمة اليوم الجمعة (الفرنسية)

تفاعل دولي

وعلى الصعيد الدولي، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنه "بعد مرور 3 سنوات ونصف السنة على الهجوم غير القانوني على أوكرانيا أتيحت لروسيا اليوم الفرصة للموافقة على وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية".

وأضاف ميرتس أنه يتوقع من الرئيس الروسي أن يأخذ عرض نظيره الأميركي للحوار على محمل الجد، وأن يبدأ بعد الاجتماع في ألاسكا مفاوضات غير مشروطة مع أوكرانيا. وتابع أنه ينبغي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القمة، لافتا إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات أمنية قوية.

ومن جهته، قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن القمة تشكل خطوة أولى مهمة. وأضاف أنه لا يمكن اتخاذ قرارات بشأن أوكرانيا من دون الأخيرة، مؤكدا أن الحروب لا يمكن أن تنتهي إلا بالدبلوماسية.

ودعا هيلي إلى الضغط على بوتين، من أجل التوصل لوقف إطلاق نار كامل يسمح بمساحة للدبلوماسية والمفاوضات.

"لن يعبث معي"

ومع تحقيق روسيا مكاسب ميدانية في أوكرانيا، تعززت مخاوف القادة الأوروبيين من احتمال جر بوتين الرئيس الأميركي إلى تسوية تُفرض على أوكرانيا.

لكن ترامب قال في تصريح لصحفيين في البيت الأبيض أمس "أنا رئيس، لن يعبث معي". وتابع "سأعلم خلال الدقيقتين الأوليين أو الثلاث أو الأربع والخمس الأولى ما إذا سيكون اجتماعنا جيدا أم سيئا".

وتأتي قمة ألاسكا بالتزامن مع تحقيق روسيا مكاسب ميدانية كبرى في أوكرانيا، إذ أصدرت السلطات في كييف أوامر إجلاء عائلات تضم أطفالا من بلدة دروجكيفكا ومن 4 قرى قريبة منها في منطقة حقّقت فيها القوات الروسية تقدما سريعا.

وتقدمت القوات الروسية سريعا -الثلاثاء- بعمق 10 كيلومترات في قطاع ضيّق من خط الجبهة بالقرب من بلدتي دوبروبيليا ودروجكيفكا.

وكان ذلك أكبر تقدّم للقوات الروسية خلال 24 ساعة بالأراضي الأوكرانية منذ أكثر من عام، وفق تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية لبيانات معهد دراسات الحرب الأميركي.

المصدر: الجزيرة + وكالات

