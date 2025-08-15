الشرطة التركية تعتقل عشرات المعارضين

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الجمعة 40 شخصا في إسطنبول من بينهم أوغلي إينان جوني رئيس بلدية منطقة بك وعدد من مستشاريه، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتم اعتقال رئيس بلدية بايوغلو في إسطنبول إينان جوني في إطار تحقيق بشأن مزاعم بالفساد.

وقالت صحيفة بيرجون ووسائل إعلام أخرى إن الحارس الشخصي لجوني ومستشاره ومساعدين آخرين كانوا من بين الأشخاص الذين تم احتجازهم.

وتعد منطقة بايوغلو معقلا لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة أن المشتبه فيهم متهمون بالحصول على رشوة والاحتيال والحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني، إلى جانب تهم أخرى.

وقد ندد حزب الشعب الجمهوري بالاعتقالات، ووصفها بأنها محاولة لها دوافع سياسية لإسكات المعارضة.

وعلى منصة إكس، كتب المشرع عن حزب الشعب الجمهوري برهان الدين بولوت "هذا ليس قانونا، إنها عملية سياسية تجرى بناء على أوامر من الحكومة".

يشار إلى أن إسطنبول ومدنا تركية أخرى شهدت احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس/آذار الماضي، وسجنه بتهمة الفساد وعزله من منصبه.

كما اعتُقل 9 من رؤساء البلديات الـ26 الذين ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتهم معظمها تتعلق بالفساد، وهي تهم ينفونها.