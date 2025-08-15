غارات عنيفة على مدينة غزة والاحتلال ينسف منازل بخان يونس

استشهد وأصيب فلسطينيون اليوم الجمعة بغارات إسرائيلية عنيفة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع في ظل عزم تل أبيب على احتلال المدينة، وسط تواصل نسف المنازل في خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على حي الرمال غربي مدينة غزة.

وأكدت مصادر محلية أن المدفعية الإسرائيلية شنت منذ الفجر ضربات عدة استهدفت جنوب حي الزيتون بمدينة غزة ومحيط جسر وادي غزة وشمال مخيم البريج وسط القطاع.

وأشارت إلى دوي انفجارات ضخمة جراء عمليات نسف ينفذها الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة.

وجنوبي القطاع، قال مراسل الجزيرة إن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مباني وسط مدينة خان يونس حيث تداولت مواقع التواصل مقاطع مصورة تظهر أصوات انفجارات كبيرة جراء تفجير الاحتلال روبوتات مفخخة في المنازل.

انفجار مرعب.. جيش الاحتلال يفجّر روبوتات مفخخة وينسف منازل سكنية وسط وشمال خان يونس pic.twitter.com/t0ukoIQDWk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 14, 2025

هجوم واسع

ويتعرض حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، لليوم الرابع على التوالي، لهجوم إسرائيلي واسع يترافق مع قصف جوي ومدفعي وعمليات نسف للمنازل، أسفر عن مجازر وتهجير آلاف السكان، وسط تهديدات باجتياح كامل لما تبقى من القطاع.

وتلاصق المناطق الجنوبية لحي الزيتون منطقة وادي غزة التي يطلق عليها اسم "محور نتساريم" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، والتي يُمنع الفلسطينيون من الاستقرار فيها أو التوجه إليها، إلا في نطاق الحصول على المساعدات الأميركية المزعومة.

ويأتي العدوان الحالي والمكثف على حي الزيتون، بعد أن أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينت) الجمعة، خطة طرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

والأربعاء، صدق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، على الفكرة المركزية لخطة إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة التي بدأت الثلاثاء.

في غضون ذلك، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 32 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر أمس الخميس، من بينهم 13 من طالبي المساعدات.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 61 ألفا و776 شهيدا و154 ألفا و906 مصابين فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.