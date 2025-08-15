الأمم المتحدة: إسرائيل اغتالت 1760 مجوّعا فلسطينيا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن 1760 فلسطينيا على الأقل استُشهدوا أثناء انتظارهم المساعدات في غزة منذ أواخر مايو/أيار الماضي.

ووفق المفوضية، فإن 994 من هؤلاء تم اغتيالهم عند مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، فيما اغتيل 766 على طرق قوافل الإمدادات".

وقال مكتب المفوضية في الأراضي الفلسطينية إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب معظم عمليات القتل هذه". وفيما أشار إلى أنّه "على علم بوجود عناصر مسلّحة أخرى في المناطق ذاتها"، أوضح أنه "ليست لديه معلومات تشير إلى تورّطهم في هذه الجرائم".

وتمثّل هذه الحصيلة الجديدة ارتفاعا كبيرا في عدد الضحايا خلال أسبوعين، عما كان عليه في بداية أغسطس/آب، عندما أعلنت الأمم المتحدة مقتل 1373 فلسطينيا على الأقل في الظروف نفسها.

ومنذ بداية أغسطس/آب الجاري، قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنه "سجّل 11 حادثة تتضمن هجمات ضد فلسطينيين يحرسون القوافل في شمال ووسط غزة".

ووفق المكتب التابع للأمم المتحدة، فإن "هذه الهجمات هي جزء من نمط متكرر، ما يشير إلى استهداف متعمد من قِبل الجيش الإسرائيلي لأولئك الذين يعتبرون مدنيين مشاركين في تأمين" المساعدات.

وأشار المكتب إلى أنه سجّل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "عشرات الحوادث" من هذا النوع حيث "استهدف الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني عناصر في الشرطة المدنية غير مشاركين في الأعمال العدائية، ما ساهم في انهيار إنفاذ القانون، وأدى بشكل مباشر إلى حدوث اضطرابات حول قوافل الإمدادات".