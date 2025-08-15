إصابة شخصين في إطلاق نار قرب مسجد بالسويد

قالت الشرطة السويدية إن شخصين أصيبا، اليوم الجمعة، في إطلاق نار قرب مسجد بمدينة أوريبرو في واقعة يعتقد أنها "مرتبطة بشبكات إجرامية".

وذكر متحدث باسم الشرطة لرويترز أن المصابين نقلا إلى المستشفى، وأحجم عن التعليق بشأن مدى خطورة إصابتهما.

وأضافت الشرطة أن السلطات تحقق في الهجوم باعتباره محاولة قتل، وأنها تبحث عن مشتبه به لكنها لم تعتقل أي شخص بعد.

وتعاني السويد من موجة من أعمال العنف المرتبطة بالعصابات منذ أكثر من عقد. وقال محققون إن إطلاق النار الأحدث قد يكون في نفس الإطار.

وقالت الشرطة، في بيان دون الخوض في تفاصيل، "بناء على الوضع الحالي فيما يتعلق بإطلاق النار في أوريبرو، يعتقد أن الواقعة مرتبطة بشبكات إجرامية".

وفي فبراير/شباط الماضي، لقي 10 طلاب ومعلمين حتفهم في إطلاق نار في أوريبرو، التي تقع على بعد حوالي 200 كيلومتر غربي ستوكهولم، في أسوأ هجوم مسلح تشهده السويد من حيث عدد القتلى.

وكان الجاني في إطلاق النار في فبراير/شباط طالبا سابقا، وانتحر أيضا خلال تلك الأحداث، ولم تكن تربطه صلة بعصابات إجرامية.

ولم يجد المحققون أي دافع واضح في تلك القضية.