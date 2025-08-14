وزير داخلية الأردن السابق يدعو لإحياء مجلس الدفاع العربي المشترك

دعا وزير الداخلية الأردني السابق سمير حباشنة، لإحياء مجلس الدفاع العربي المشترك لمواجهة مخططات إسرائيل التوسعية في المنطقة، وقال إنه لا يستبعد على "حكومة المجانين"، التي يقودها بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– شن حرب على أي بلد بالمنطقة.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال حباشنة إن بعض الدول العربية كمصر والأردن مدت يدها بالسلام لإسرائيل لكن يد الأخيرة ملوثة بالدم ومصرة على إبقاء الصراع.

ووصف حكومة نتنياهو بالمارقة التي خرجت من سردية إسرائيل المزيفة كبلد مظلوم بين جيرانه العرب إلى الوجه البشع الذميم كبلد مجرم قاتل.

وقال حباشنة إن الأردن لديه خطة دفاع وطني لكنها تتطلب مزيدا من الإشراك عبر إعادة التجنيد الإجباري، فضلا عن أهمية إحياء مجلس الدفاع العربي المشترك نظرا لما تفعله إسرائيل في بلد مثل سوريا التي تحاول تقسيمها على خلفيات إثنية وعرقية.

إسرائيل قد تهاجم أي بلد

وشدد على ضرورة عدم تمرير هذا الكلام والتعامل معه بجدية كبيرة من خلال إحياء الدفاع المشترك وخصوصا بين دول الطوق وتلك المستهدفة بخريطة إسرائيل الكبرى المزعومة.

ولم يستبعد حباشنة شن إسرائيل حربا على أي بلد بعد وجودها في أكثر من بلد وسيطرتها على مصادر المياه الخاصة بـ4 دول عربية، وقال إن هذا الأمر يستوجب حالة تنسيق دفاعي عربي لمواجهة هذا الوحش الذي يضرب هنا وهناك.

وأمس الأربعاء، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "24 نيوز"، إنه مقتنع بفكرة إسرائيل الكبرى، التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وأجزاء من مصر وسوريا ولبنان والعراق.

ومجلس الدفاع المشترك للجامعة العربية هو مؤسسة معنية أنشئت بموجب شروط معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي سنة 1950، لتنسيق دفاع مشترك للدول الأعضاء.