مقتل وإصابة 9 سوريين بانفجار في إدلب

لقي 4 أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان، وأُصيب 5 آخرون، بينهم طفل، جراء انفجار وقع صباح اليوم في مبنى سكني على أطراف مدينة إدلب، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة السورية.

وباشرت فرق الدفاع المدني السوري عمليات الإنقاذ فور وقوع الانفجار، وانتشلت جثمان قتيل من تحت الأنقاض، وأنقذت مصابا، كما عثرت على أشلاء شخص مجهول الهوية والعمر وجثمان طفل، فيما تم إسعاف باقي المصابين من موقع الحادث.

كما عملت الفرق على إخماد الحرائق التي اندلعت في المبنى نتيجة الانفجار، وسط حالة من التأهب لتأمين الموقع ومنع امتداد النيران إلى الأبنية المجاورة.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل شخصين، حسب التلفزيون الرسمي، الذي أشار إلى وقوع "انفجار يجري التأكد من طبيعته، ولا تزال الجهات المختصة تحقق في أسبابه".

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر انفجارات داخل مقرات لفصائل عسكرية، من دون أن تُعلن السلطات أسبابها.

وفي 24 يوليو/تموز الماضي قُتل 12 شخصا على الأقل، وأصيب نحو 120 بجروح جراء سلسلة انفجارات داخل مستودع للأسلحة، تابع للحزب التركستاني الإسلامي في بلدة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي.