شهداء من المجوّعين ومجزرة في حي الزيتون بغزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مجددا حشود المجوّعين في شمال وجنوب قطاع غزة مما أسفر عن شهداء، وارتكبت مجزرة أخرى في حي الزيتون، الذي يتعرض لحملة عسكرية جديدة.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 32 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وقالت المصادر إن من بين الشهداء 13 تعرضوا لنيران قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات.

تشييع ووداع شهداء بينهم أطفال في مجمع الشفاء الطبع، غالبيتهم ارتقوا قرب مركز المساعدات الإنسانية في غزة. pic.twitter.com/GP8FbqObBc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 14, 2025

وفي السياق، قال مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة إن قوات الاحتلال فتحت النار على حشد من المجوّعين قرب نقطة للتحكم في المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة مما أسفر عن شهداء ومصابين.

وقال مستشفى حمد في غزة إنه استقبل 8 شهداء و70 مصابا من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي القطاع.

وشهدت المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من المجازر بحق فلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام.

ومنذ تولي ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" التحكم بالمساعدات في مايو/أيار الماضي، استشهد أكثر من 1880 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال والمسلحين الأجانب المتعاقدين مع المؤسسة الأميركية.

#شاهد| فيديو يوثَّق لحظة قصف الاحتلال عمارتين سكنيتين في منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة pic.twitter.com/4KGo9f89IM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 14, 2025

مجزرة بالزيتون

في الأثناء، تواصل القصف الكثيف على أحياء مدينة غزة، وخاصة الشرقية والجنوبية منها. واستشهد فلسطيني آخر عصر اليوم جراء القصف المستمر على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وكان 8 فلسطينيين استشهدوا فجر اليوم إثر غارة على منزل في الحي، وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال بدأت منذ أيام حملة قصف وتدمير تستهدف وسط حي الزيتون.

وفي أيام فقط، دمرت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 300 منزل، وفقا للمصادر نفسها. وفي شرق غزة أيضا استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي على حي التفاح.

وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر فلسطينية بنقل شهداء وجرحى إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى الصليب الأحمر جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على المجوّعين قرب مركز للتحكم بالمساعدات شمال رفح.

وغير بعيد عن المنطقة شنت طائرات الاحتلال غارات على خان يونس وسط مدينة غزة، وبالتزامن نفذت قوات إسرائيلية عمليات نسف جديدة للمنازل وسط المدينة أيضا.

وفي وسط القطاع، أفادت مصادر فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق شرق مخيم البريج.

وكانت وزارة الصحة في غزة أفادت بأن 54 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع في الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرة إلى إصابة 830 آخرين في الفترة نفسها.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 61 ألفا و776 شهيدا و154 ألفا و906 مصابين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.