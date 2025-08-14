شاهد.. الاحتلال يقصف 3 فلسطينيين أثناء انتشال شهيد بالشجاعية

حصلت الجزيرة على مشاهد حصرية توثق استهداف الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين أثناء محاولتهم انتشال جثمان شهيد في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ويظهر التسجيل المصور -الذي لا يتضمن صوتا من المصدر- 3 فلسطينيين يحملون جثة شهيد قبل أن تستهدفهم قذيفة إسرائيلية بشكل مباشر.

ووفق معلومات تحققت منها الجزيرة، فإن الحادثة وقعت بتاريخ الـ18 من مايو/أيار الماضي.

وقبل أسبوع، أظهرت صور خاصة للجزيرة حجم الدمار الصادم وغير المسبوق الذي طال أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرقي غزة، بواسطة مسيّرة إسرائيلية تم إسقاطها في غزة، إذ وثقت منازل وشوارع وبنى تحتية مدمرة بشكل كامل.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وقد خلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا وأكثر من 700 شهيد و154 ألفا و525 مصابا من الفلسطينيين -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 235 شخصا، بينهم 106 أطفال.