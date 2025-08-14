رئيس الموساد يبحث في قطر جهود التوصل إلى صفقة شاملة بغزة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع، إن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع بحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جهود التوصل إلى صفقة شاملة للإفراج عن جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف المصدر نفسه، أن رئيس الموساد شدد، أثناء لقائه رئيس الوزراء القطري، على إبلاغ الوسطاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قرار المجلس الوزاري المصغر باحتلال غزة ليس حربا نفسية، بل هو خطوة جدية.

وأضاف المصدر نفسه، أن رئيس الموساد لم يناقش مع المسؤول القطري ملف الأسرى الإسرائيليين، بل أوضح أنه تم التخلي عن الصفقة الجزئية.

وتقوم مصر وقطر والولايات المتحدة بجهود وساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستمرت آخر جولة مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في الدوحة أسابيع برعاية الوسطاء، قبل أن تنتهي في 25 يوليو/تموز الماضي من دون أن تسفر عن نتيجة.

وأثناء المفاوضات الأخيرة طالبت حماس بانسحاب ملموس من المناطق التي يوجد فيها الجيش داخل قطاع غزة مع تقليل "عمق المناطق العازلة التي يبقى فيها الاحتلال خلال الـ60 يوما، وتجنب المناطق كثيفة السكان لضمان عودة معظم الفلسطينيين إلى أماكنهم".

وقد رفضت إسرائيل ذلك وأصرت على الوجود داخل القطاع مع زيادة عمقها في بعض المناطق مثل محور "فيلادلفيا" على طول الشريط الحدودي مع مصر، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.

وفي مناسبات عدة رفضت حماس أي مقترح لنزع سلاح المقاومة أو خروجها من قطاع غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع يجب أن تكون بتوافق فلسطيني.

وأثناء المفاوضات الماضية، اشترطت حماس ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها عبر الآلية الأممية دون تدخل إسرائيلي، كما عدلت على خريطة انسحاب إسرائيل من القطاع.