حفريات نادرة بإثيوبيا تكشف عن نوع جديد في السلالة البشرية

أعلن علماء وباحثون اكتشاف حفريات أسنان في إثيوبيا يرجع تاريخها إلى نحو 2.65 مليون سنة، تعود إلى نوع غير معروف سابقًا في السلالة البشرية، وكان يعيش في نفس الزمان والمكان مع أقدم الأنواع المعروفة من جنس هومو، الذي تنتمي إليه فصيلة البشر، بحسب ما تشير إليه النظريات الغربية.

وفي منطقة مشروع الأبحاث "ليدي-غيرارو" بإقليم عفر شمال شرقي إثيوبيا، عثر العلماء على عشر أسنان، واستنتجوا أنها تخص نوعًا جديدًا من جنس أوسترالوبيثيكوس (القردة الجنوبية) المكتشفة في شمال إثيوبيا.

ولم يكن العلماء يعرفون سوى ستة أشكال من هذا الجنس الذي يجمع بين صفات شبيهة بالقردة وأخرى بالبشر، غير أن الأسنان المكتشفة حديثًا أضافت نوعًا جديدًا إلى القائمة.

كما اكتشف الباحثون ثلاث أسنان أخرى يعود تاريخها إلى نحو 2.59 مليون سنة، تحمل سمات تجعلها الأقدم مما عُثر عليه من نوع هومو، وهو الصنف الذي اكتشف لأول مرة لفكٍّ سفلي عُثر عليه في المنطقة نفسها عام 2013.

ولم يمنح العلماء، حتى الآن، أسماء رسمية لنوعي أوسترالوبيثيكوس وهومو الممثلين بهذه الأسنان الثلاث عشرة، بسبب الطبيعة غير المكتملة لبقايا الحفريات.

ويُذكر أن فصيلة هومو سابينس، هي الأحدث في جنس هومو، وظهرت قبل نحو 300 ألف سنة في قارة أفريقيا، قبل أن تنتشر لاحقًا في أنحاء العالم.

تُقدّم هذه الحفريات لمحة عن فترة غامضة في تاريخ الإنسان، حيث يرى بعض العلماء أن قصته ليست مجرد سلالة واحدة تتغير ببطء مع مرور الزمن، لكنها نمط تطوري متشعب يشبه ما نراه في الكائنات الأخرى.