أفريقيا تتصدر قائمة الشعوب الأكثر معاناة من الوحدة عالميا

أفادت دراسة حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية في يونيو/حزيران الماضي بأن شعوب قارة أفريقيا الأكثر معاناة من مرض الانعزال في جميع أنحاء العالم، إذ إن نسبة 24% منهم يشعرون بالوحدة.

ووفقا للتقرير الصادر عن المنظمة، فإن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 سنة الأكثر تأثرا بهذا المرض من بين مجموع السكان.

وتحتل منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط المرتبة الثانية بعد قارة أفريقيا بنسبة 21%، تليها في المرتبة الثالثة جنوب شرق آسيا بنسبة 18%، أما منطقة أوروبا فقد سجلت أدنى معدل بنسبة تقارب 10%.

وجاء هذا التقرير بعد أن أعلنت المنظمة أن الشعور بالوحدة بات مشكلة ملحّة للصحة العامة على الصعيد العالمي، وأطلقت لجنة دولية للتواصل الاجتماعي لدراسة الظاهرة.

ووفقا لخبراء في المجال، فإن ارتفاع هذه الأرقام في أفريقيا يعود إلى تغير البنى الاجتماعية والتمدن والعولمة، إلى جانب أنماط الحكم الجديدة والهجرة والفقر وتغير مفهوم الثروة والنجاح.

تأثر بالثقافة الغربية

وترى ماسايلين البالغة من العمر 33 عاما -والتي تعيش في دولة جنوب أفريقيا وتعاني من الشعور بالوحدة- أن أفريقيا التي نشأت فيها تغيرت كثيرا، وأن الناس أصبحوا ينسخون الثقافة الغربية.

ويقول مختصون في مجالات الصحة النفسية إن ظاهرة التمدن أصبحت تمحو نمط الحياة التقليدي القائم على المجتمعات المتماسكة، وإن الوحدة باتت مشكلة ضاغطة على الشباب في قارة أفريقيا، مع ارتفاع البطالة وانتشار تعاطي المخدرات وتدهور الصحة النفسية وزيادة حالات الانتحار.

وأنشئت مبادرات لمكافحة انتشار مرض الوحدة في القارة السمراء، مثل برنامج مقعد الصداقة في زيمبابوي الذي يدرب العاملين الصحيين على تقديم الرعاية والدعم للمصابين بهذا المرض.

ووفقا للعاملين في المبادرات والبرامج المهتمة بتقديم الرعاية للمصابين، فإنه تم تسجيل حالات شفاء وتحسّن في كثير من الأحيان.