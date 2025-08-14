بن غفير يهدد مروان البرغوثي في زنزانته ومخاوف من إعدامه

قالت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وجّه تهديدا مباشرا للأسير القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي بعد اقتحام زنزانته في سجن غانوت (المعروف سابقا بسجني رامون ونفحة).

من جهتها، قالت عائلة الأسير البرغوثي للجزيرة "نخشى من إعدام مروان داخل الزنزانة بقرار من بن غفير بعد تهديده في سجنه، كما أننا مصدومون من تغير ملامح وجهه والإنهاك والجوع الذي يعيشه".

يواجه الأسير القائد مروان البرغوثي ظروفًا إنسانية بالغة القسوة في زنزانته الانفرادية، حيث فقد أكثر من نصف وزنه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء المعاملة. وفي الوقت نفسه، يواصل وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير تهديده بشكل مباشر، في محاولة لكسر إرادته وصموده. في الفيديو بن… pic.twitter.com/ZcpRmLgGgT — المركز الفلسطيني للدفاع عن الاسرى (@PalPrisonersA) August 14, 2025

وقال بن غفير مخاطبا مروان البرغوثي -عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- في سجنه "لن تنتصروا ومن يستهدف شعب إسرائيل ومن يقتل أبناءنا ونساءنا سوف نمحوه".

وفي عام 2002، اعتقلت إسرائيل البرغوثي، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين.