وجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمس الأربعاء انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد تحريضه الإيرانيين على الانتفاض على حكومتهم بسبب أزمة الكهرباء والمياه.

ودعا نتنياهو -في تصريحاته التي بثها أول أمس الثلاثاء عبر مقطع فيديو- الإيرانيين إلى "المجازفة لنيل الحرية" و"النزول إلى الشارع" ومحاسبة الحكومة الإيرانية.

واقترح نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية استقدام خبراء مياه إسرائيليين لتزويد طهران "بالتكنولوجيا والخبرة الفنية المتطورة".

وفي منشور على موقع إكس هاجم بزشكيان نتنياهو بشدة قائلا إن "النظام الذي حرم سكان غزة من الماء والغذاء يريد أن يجلب المياه للشعب الإيراني؟ يا للسخرية!".

رژیمی که مردم غزه را از آب و غذا محروم کرده می‌خواهد برای مردم ایران آب بیاورد؟

چه سرابی! — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) August 13, 2025

وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن المجاعة آخذة في الانتشار في قطاع غزة في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات.

وأثارت صور الأطفال الفلسطينيين المرضى والهزيلين غضبا كبيرا في العالم، في حين تزايدت الوفيات بسبب سوء التغذية، وبات مئات الآلاف مهددين بالموت جوعا في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يمنع بشكل شبه كامل دخول المساعدات للمحاصرين.